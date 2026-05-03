Видання Cosmopolitan підготувало гороскоп та розповіло, які саме ноти допоможуть усім знакам зодіаку почуватися впевнено та гармонійно протягом усього року. Детальніше про це – читайте у нашому матеріалі.

Дивіться також Манікюрний гороскоп 2026: найкращий дизайн нігтів для кожного знака зодіаку

Парфумерний гороскоп на 2026 рік

Щоб підкреслити свій природний магнетизм, Овнам варто обрати для себе аромат Memo Paris Portobello Road. Він вибухає енергійним апельсином і теплою шавлією, залишаючи на шкірі відчуття справжнього літнього дня.

Цьогоріч Тельці відчуватимуть потребу в комфорті. Саме тому їм слід звернути свою увагу на затишний аромат The Body Shop Tender Tonka. Цей парфум пахне м'якою замшею та ваніллю, яку хочеться відчувати на собі цілий день.

Суперсила Близнюків – інтелект і вміння дивувати. Парфуми Pigmentarium Brutal з незвичним дуетом кави та цитрусів підкреслять багатогранність цього знака зодіаку і залишать за ним доволі приємний шлейф.

Для Раків 2026-й стане роком повернення до себе і глибокого емоційного зцілення. Витончений Vyrao Free 00 із заспокійливим сандалом допоможе їм досягти внутрішньої гармонії, а кристал усередині флакона додасть ясності їхнім думкам.

У 2026 році Леви вже знають, чого вони варті. Ексклюзивний аромат Charlotte Tilbury Star Confidence з нотами жасмину та пачулів додасть цьому знаку королівської впевненості у кожному кроці.

У житті Дів нарешті почне панувати справедливість. 2026-й – рік ідеального балансу, який підтримає легкий парфум Roger & Gallet Vanille Soleil. Поєднання солоних морських бризок і солодкої ванілі звучить дуже чисто та шляхетно, що точно сподобається представникам цього знака зодіаку.

Терези цього року шукатимуть силу в самотності та тиші. Саме тому їхнім ідеальним супутником стане парфум Miller Harris Melody. Це ніжний аромат мускусу та троянди, який не кричить про себе, але приваблює своєю глибиною.

Наша редакція вже розповідала про спокусливі аромати, перед якими чоловіки не можуть встояти.

Скорпіони стануть архітекторами власної долі, і тому їм потрібен аромат-опора. Густа й чуттєва гарденія в Gucci Flora Gorgeous Gardenia Intense підкреслить незламність і природну силу цього знака зодіаку.

2026-й для Стрільців – рік великої подорожі до справжнього "я". Аромат Byredo Alto Astral з нотами кокоса та ладану перенесе цей знак зодіаку у далекі краї і подарує йому відчуття свободи без кордонів.

Козороги нарешті дозволять собі відсвяткувати власні успіхи. Статусний і теплий Guerlain Absolus Allegoria Ambre Samar з амброю та ладаном стане ідеальним доповненням до тріумфів і камерних вечірок.

Водолії цьогоріч навчаться стратегічного мислення і відмовляться від масок на користь щирості. Прозорий і свіжий Liberty LBTY Tana Meadow з білою орхідеєю створить навколо представників цього знака простір свободи й дасть їм відчуття нового старту.

Для Риб – це рік грандіозних планів і сміливих рішень, коли здається, що можливо все. Епічний Miami Nectar від Ellis Brooklyn з ароматом тропічних квітів, ванілі та океанічної солі нагадуватиме, що горизонти тепер безмежні.