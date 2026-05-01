І якщо з вибором складно, можна звернутися до трендів – зокрема, до астрології. Видання Cosmopolitan пише, що зараз у моді дизайн нігтів, який відображає твій знак зодіаку.

Вас також може зацікавити Замість нарощування: 6 трендів манікюру, що візуально подовжують короткі нігті

Манікюрний гороскоп на 2026 рік

Овну, як сміливому та динамічному знаку, пасує манікюр, що одразу привертає увагу. Ідеальним вибором стануть насичені червоні відтінки або дизайни з металевим сяйвом. Геометрія, контраст і графічні принти – саме те, що треба.

Для Тельця, який любить естетику та комфорт, чудово підійде манікюр у стилі quiet luxury, тобто "тихої" розкоші. Це нюдові та молочні відтінки, делікатний шиммер, мікрофренч або дизайн із мармуровим ефектом.

Близнюкам швидко набридає одноманітність – це стосується і манікюру. Тож різні кольори, мікс принтів і трендовий mismatched-дизайн чудово вписуються в їхній стиль.

Для контексту! Mismatched-дизайн – це про різні дизайни на кожному нігті, які при цьому виглядають гармонійно. Зазвичай їх об'єднує одна кольорова гама або стиль.

Раку підходить м'який і ніжний манікюр. Тут йдеться про пастельні відтінки, напівпрозоре покриття, легкі акварельні ефекти та невеликі деталі – сердечка або перлини, які додають романтичності.

Манікюр для Лева має бути помітним і ефектним. Wow-ефект створюють золоті акценти, кристали та cat eye-мерехтіння. Також цьому знаку пасують насичені темні відтінки – бордо, чорний чи смарагдовий, які додають драматичності.

Дівам пасує стриманий, акуратний і продуманий манікюр. Гармонійно виглядають френч, мікродеталі або трендові soap nails – коли нігті виглядають так, ніби щойно після догляду. Щоб зробити soap nails потрібно обробити кутикулу й відполірувати нігті, нанести ніжний рожевий, молочний або нюдовий відтінок і зверху покрити глянцевим топом для блиску.

Терезам підходить естетичний і досконалий манікюр. Це можуть бути симетричні елементи, м'які градієнти або легкий шиммер. Головне – не перевантажувати нігті дизайном.

Скорпіонам потрібен манікюр з нотками провокації. Найкраще для цього знаку зодіаку працюють темні кольори, глянцевий "вологий" фініш, покриття з магнітним ефектом та оригінальні акценти.

Для Стрільця ідеальним стане манікюр із нестандартним дизайном. Насичені відтінки, абстрактні елементи та блискучі деталі допоможуть підкреслити характер.

Козоріг – стриманий, але статусний, і саме таким має бути манікюр: класичні форми, темні або нейтральні відтінки та мінімалістичні деталі, як-от, тонкі лінії, маленькі крапки, мікрострази.

До речі, модний журнал VogueUA писав, що у 2026 році в тренді саме квадратна форма нігтів.

Водолій – це про експерименти, і манікюр не виняток. Футуристичні форми, металік, хром, незвичні текстури та абстрактний дизайн допоможуть представникам цього знаку зодіаку створити унікальний образ, який їм до душі.

Для Риб ідеально підійде м'який, трохи казковий манікюр. Пастель, сяйво шимера, глітер та інші схожі дизайни підкреслюють їхню мрійливу натуру.

