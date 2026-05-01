И если с выбором сложно, можно обратиться к трендам – в частности, к астрологии. Издание Cosmopolitan пишет, что сейчас в моде дизайн ногтей, который отражает твой знак зодиака.

Маникюрный гороскоп на 2026 год

Овну, как смелому и динамичному знаку, подходит маникюр, сразу привлекающий внимание. Идеальным выбором станут насыщенные красные оттенки или дизайны с металлическим сиянием. Геометрия, контраст и графические принты – именно то, что надо.

Красный маникюр / Фото с Pinterest

Для Тельца, который любит эстетику и комфорт, прекрасно подойдет маникюр в стиле quiet luxury, то есть "тихой" роскоши. Это нюдовые и молочные оттенки, деликатный шиммер, микрофренч или дизайн с мраморным эффектом.

Френч / Фото с Pinterest

Близнецам быстро надоедает однообразие – это касается и маникюра. Поэтому различные цвета, микс принтов и трендовый mismatched-дизайн прекрасно вписываются в их стиль.

Для контекста! Mismatched-дизайн – это о разных дизайнах на каждом ногте, которые при этом выглядят гармонично. Обычно их объединяет одна цветовая гамма или стиль.

Mismatched-дизайн / Фото с Pinterest

Раку подходит мягкий и нежный маникюр. Здесь речь идет о пастельных оттенках, полупрозрачном покрытие, легких акварельных эффектах и небольших деталях – сердечки или жемчужины, которые добавляют романтичности.

Маникюр с сердечками / Фото с Pinterest

Маникюр для Льва должен быть заметным и эффектным. Wow-эффект создают золотые акценты, кристаллы и cat eye-мерцание. Также этому знаку подходят насыщенные темные оттенки – бордо, черный или изумрудный, которые добавляют драматичности.

Изумрудный маникюр / Фото с Pinterest

Девам подходит сдержанный, аккуратный и продуманный маникюр. Гармонично смотрятся френч, микродетали или трендовые soap nails – когда ногти выглядят так, будто только что после ухода. Чтобы сделать soap nails, нужно обработать кутикулу и отполировать ногти, нанести нежный розовый, молочный или нюдовый оттенок и сверху покрыть глянцевым топом для блеска.

Soap nails / Фото с Pinterest

Весам подходит эстетичный и совершенный маникюр. Это могут быть симметричные элементы, мягкие градиенты или легкий шиммер. Главное – не перегружать ногти дизайном.

Маникюр с градиентом / Фото с Pinterest

Скорпионам нужен маникюр с нотками провокации. Лучше всего для этого знака зодиака работают темные цвета, глянцевый "влажный" финиш, покрытие с магнитным эффектом и оригинальные акценты.

Маникюр / Фото с Pinterest

Для Стрельца идеальным станет маникюр с нестандартным дизайном. Насыщенные оттенки, абстрактные элементы и блестящие детали помогут подчеркнуть характер.

Нестандартный маникюр / Фото с Pinterest

Козерог – сдержанный, но статусный, и именно таким должен быть маникюр: классические формы, темные или нейтральные оттенки и минималистичные детали, например, тонкие линии, маленькие точки, микростразы.

Маникюр / Фото с Pinterest

Кстати, модный журнал VogueUA писал, что в 2026 году в тренде именно квадратная форма ногтей.

Водолей – это об экспериментах, и маникюр не исключение. Футуристические формы, металлик, хром, необычные текстуры и абстрактный дизайн помогут представителям этого знака зодиака создать уникальный образ, который им по душе.

Металлический маникюр / Фото с Pinterest

Для Рыб идеально подойдет мягкий, немного сказочный маникюр. Пастель, сияние шимера, глиттер и другие похожие дизайны подчеркивают их мечтательную натуру.

Маникюр / Фото с Pinterest