О самых актуальных трендах, создающих идеальную оптическую иллюзию длинных пальцев – уже рассказало издание Real Simple.

Какой маникюр визуально удлиняет ногти?

Вертикальные линии остаются главным инструментом для удлинения формы ногтей. Мастера советуют выбирать как строгие прямые полоски, так и динамичные "спиральные" линии. Именно они заставляют глаз двигаться вверх вдоль ногтевой пластины. Издание Harper's Bazaar отмечает, что такой минимализм делает маникюр легким и современным.

Зеркальная втирка также может вам помочь. Благодаря интенсивному отражению света границы ногтя размываются, и он кажется длиннее, чем есть на самом деле.

Для поклонниц деликатных решений подойдут крошечные акценты – маленькие точки или фигуры у самого края ногтя. Этот метод создает дополнительное пространство, что визуально вытягивает пальцы.

Эффект "лунного маникюра" или half-moon art подчеркивает основание ногтя, будто отодвигая кутикулу дальше, пишет InStyle.

Похожий результат дает также мягкий градиент. Плавный переход цвета от темного у основания к светлому на кончиках делает ваши руки изящными.

Что известно об антитрендах маникюра весны 2026 года?

Классический французский маникюр с широкой и очень белой полоской уже больше нельзя назвать актуальным в 2026 году.

В то же время гелевые цветы, которые мастера рисовали на ногтях последние несколько лет, также постепенно перестают быть популярными. Ведь они часто выглядят слишком искусственно.

Кроме этого, просто покрасить ногти в один пастельный цвет, например, в нежно-желтый или голубой, теперь считается слишком скучным. По словам экспертов Who What Wear, однотонные цвета без каких-либо деталей больше не привлекают внимание. Чтобы быть в тренде, стилисты советуют добавлять в маникюр немного мелких деталей. Например, маленькие пятнышки, тонкие полоски или клетку.