Сучасний парфумерний світ відходить від різких запахів, пропонуючи натомість глибокі, чуттєві та багатогранні композиції. Vogue UA зібрав найцікавіші новинки, які гарантовано привернуть жіночу увагу завдяки ідеальному балансу сили, ніжності та елегантності.

Які найкращі чоловічі парфуми сподобаються жінкам?

Для чоловіків, які не бояться бути в центрі уваги та залишати після себе яскравий слід, ідеальним вибором стануть насичені та дещо солодкі композиції. Наприклад, новий Emporio Armani Stronger With You Powerfully пропонує абсолютно гіпнотичне поєднання зацукрованого каштана, солодкої вишні та димної ванілі. Цей аромат є надзвичайно стійким і миттєво викликає залежність.

Якщо ж хочеться чогось більш брутального, але з цікавою родзинкою, то варто придивитися до Trussardi Primo. Він відкривається дуже несподіваним акордом грейпфрута та кленового сиропу, що переходить у потужну деревну базу з пачулі, символізуючи первісну чоловічу силу в стильному сучасному виконанні.

Жінкам також надзвичайно подобаються аромати, що дарують відчуття затишку, довіри та гармонії. Valentino Born In Roma Purple Melancholia Uomo можна сміливо назвати саме таким. Завдяки пряному кардамону, заспокійливій лаванді та м'якому вершковому кокосу, цей парфум ніби огортає теплими спогадами та створює навколо свого власника дуже комфортну ауру.

Не менш чуттєвим є і Gucci Guilty Love Edition Uomo. Він майстерно поєднує у собі традиційно чоловічі та жіночі ноти. Тут свіжа квітка апельсина та терпка олія ялівцю сплітаються з потужною амбровою базою, створюючи неймовірно гармонійний та притягальний шлейф.

Шанувальникам розкоші та класики обов'язково сподобаються свіжі, але глибокі італійські аромати. Лімітоване видання Acqua di Parma Colonia Il Profumo Millesimato захоплює яскравим цитрусовим вибухом бергамота, грейпфрута та червоного апельсина, який дуже красиво доповнюється іланг-ілангом та розмарином.

А для романтичних вечірніх побачень бездоганно підійде інтенсивний Laura Biagiotti Roma Uomo Nero Estremo. Цей парфум передає магію нічного Риму через свіжі ноти зимового лимона, які поступово тануть у теплих обіймах ванілі та ветиверу.

Водночас для сміливих чоловіків, які люблять інновації та руйнування стереотипів, справжнім відкриттям стане Prada Paradigme. Його унікальність полягає у так званій "перевернутій піраміді". Тут аромат одразу стартує з важкої, димної та теплої бази перуанського бальзаму і гваякового дерева, а вже потім легшає, розкриваючись свіжістю герані та бергамота. Це дуже сучасний, зухвалий і водночас витончений аромат, який точно не залишить байдужою жодну жінку своєю загадковістю.

Які ще чоловічі парфуми зводять жінок з розуму?