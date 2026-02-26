Ці композиції втілюють багатовікову історію та глибокі сенси, створюючи ауру аристократичної загадковості та внутрішньої сили, пише видання Elle.

Які зараз найбажаніші парфуми у всьому світі?

Перша бажана новинка отримала назву Vanila Tanà. Це результат натхненної подорожі парфумера Луки Грітті на Мадагаскар. Там він вивчав рідкісний, надзвичайно дорогий і тривалий традиційний процес мацерації ванілі в деревині баобаба. Завдяки цьому підходу композиція повністю втрачає звичну гурманську солодкість і набуває глибокого, земного характеру з благородним деревним присмаком.

Для довідки! Мацерація – процес розкладання продукту на шматки під тривалим впливом рідини.

Знайомство з ароматом починається з ніжних акордів ванільної орхідеї, екзотичного іланг-ілангу та пікантної іскринки рожевого перцю. Згодом у серці парфуму розкриваються густа ваніль, димні боби тонка та унікальна деревина баобаба. Завершується ця історія стійким шлейфом, у якому гармонійно переплітаються рідкісна ванільна ікра, тепле сандалове дерево, чуттєва амбра та чистий білий мускус.

Другим шедевром, за яким нині полюють у всьому світі є парфум Muskaria. Його історія надзвичайно особиста, адже засновник бренду створив його виключно для себе і тримав у таємниці цілих 15 років, перш ніж наважився поділитися цим скарбом зі світом.

Головна зірка цієї композиції – бензоїн. Це особлива сировина, яка століттями використовувалася для очищення простору та занурення у медитативний стан. На відміну від ладану, який ніби підносить думки вгору, бензоїн має протилежний ефект. Так, він заземлює і допомагає фізично відчути своє коріння.

Цей аромат відкривається яскравим бергамотом в теплих обіймах спецій. Згодом на перший план виходять смолистий лабданум, заспокійливий бензоїн, витончені ноти дорогої шкіри та м'які пудрові акценти. База парфуму надійно огортає власника затишним поєднанням класичної ванілі, землистих пачулів, ніжної амбретти та глибокого мускусу.

Що відомо про бренд Gritti?