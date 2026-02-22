Замість того, щоб збирати на поличці десятки різних флаконів для кожної окремої події, часом найкраще рішення – довіритися професіоналам, які щодня тестують сотні б'юті-продуктів. Редактори видання Cosmopolitan поділилися власним досвідом і склали добірку своїх беззаперечних парфумерних фаворитів. Вони проаналізували композиції, розібрали ноти та перевірили стійкість на собі, щоб виокремити по-справжньому універсальні жіночі аромати, які стануть безпрограшним доповненням до будь-якого образу.

Найкращі жіночі парфуми усіх часів

Якщо ви шукаєте щось неординарне для подарунка або власної колекції, то варто звернути увагу на Miu Miu Miutine Eau de Parfum. Цей аромат відходить від типових свіжих квіткових композицій, пропонуючи натомість більш апетитне звучання з нотами полуниці та ванілі. До того ж його надзвичайно красивий флакон точно принесе вам естетичну насолоду.

Для тих, хто цінує стриманість, ідеальним вибором стане Le Labo Thé Noir 29 Eau de Parfum. Він створює відчуття тепла і затишку, нагадуючи ароматну чашку чорного чаю. Цей парфум приваблює своєю делікатністю і є чудовою базою для змішування з іншими ароматами, якщо ви любите експериментувати.

Схожий підхід до створення унікальних комбінацій пропонує і Dedcool Xtra Milk. Він був розроблений спеціально для нашаровування. Однак його головний феномен полягає в тому, що він пахне бездоганно абсолютно на всіх.

Окреме місце в серцях експертів займають аромати чистоти. Наприклад, INITIO Parfums Privés Power Self Extrait de Parfum – свіжий і пудровий парфум, який зовсім не є різким. Завдяки поєднанню квіткових нот з амброксаном та мускусом, він залишає на шкірі приємний "мильний" фініш і відчуття абсолютної чистоти, ніби ви щойно прийняли душ.

Розкішною альтернативою в цій категорії є Merit Retrospect L'Extrait de Parfum. Він також ідеально відтворює запах чистої шкіри.

Якщо ж говорити про класику, яка ніколи не підведе, то слід згадати Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum. Цей парфум зберігає впізнаване ДНК легендарного бренду, але подає його у сучаснішому виконанні. Він делікатний, не перевантажує рецептори і буде доречним абсолютно скрізь.

Так само універсальним, але з акцентом на заспокійливий ефект, є аромат PHLUR Father Figure Eau De Parfum. У ньому яскраво домінують ноти інжиру, а збалансована композиція робить його ідеальним для використання цілий рік, незалежно від сезону чи погоди.

Коли ж потрібен парфум для особливих подій чи вечірніх виходів, б'юті-редактори радять звернути увагу на більш насичені варіанти. Carolina Herrera Good Girl Blush Eau de Parfum зачаровує ідеально збалансованим профілем, де солодкі ноти гармонійно переплітаються з квітковими. Це саме той шлейф, який хочеться залишити після себе на першому побаченні.

Натомість Maison Margiela Replica Jazz Club Eau de Parfum пропонує м'який димний акорд, де на передньому плані виступає нота тютюну. Це дуже сильний аромат із фантастичним шлейфом та відмінною стійкістю.

Завершує цю добірку неспростовний доказ того, що геніальність криється у простоті – Dior J'adore L'or. Це суміш лише з трьох нот, але вони настільки підсилені та виразні, що можна чітко розпізнати кожну з них. До того ж цей елегантний парфум відзначається тривалістю звучання, супроводжуючи свою власницю протягом усього дня.

Які парфуми змусять робити перехожих компліменти?