У цій добірці є і легкі квіткові композиції для ніжних побачень, і насичені пряні та деревні аромати для вечірніх виходів. Кожен із них по-своєму спокусливий, глибокий і здатний підкреслити ваш характер, як зазначає видання Cosmopolitan.

Valentino Born In Roma Donna

Це парфум, у якому поєдналися східні та квіткові ноти. На старті відчуваються соковита чорна смородина, бергамот і рожевий перець, далі розкривається жасминовий букет, а в кінцеві ноти – бурбонська ваніль, кашмеран і ваякове дерево.

Valentino Born In Roma Donna / Фото з сайту Brocard

Chanel Chance Eau Fraîche

Це шипрово-квітковий аромат, який ідеально підходить для тих, хто не любить "важкі" парфуми. На старті відчуваються лимон, цитрон і кедр, згодом розкриваються водяний гіацинт, жасмин і рожевий перець, а в шлейфі залишаються білий мускус, пачулі та теплі деревні акорди з нотами ірису й амбри.

Chanel Chance Eau Fraîche / Фото з сайту Chanel

Kilian Sunkissed Goddess

Аромат розкривається цитрусами й неролі, переходить у розкішнийквітковий мікс із іланг-ілангу, тіаре й жасмину, а завершується нотами кокосу, ванілі, деревини та мякого мускусу. Східно-квітковий парфум із відтінком літа.

Kilian Sunkissed Goddess / Фото з сайту Brocard

Pas Ce Soir від BDK Parfums

Квіткова композиція стартує яскраво й пряно – з імбиру, мандарина та чорного перцю. Згодом розкриваються соковита айва, марокканський жасмин і апельсиновий цвіт, а в шлейфі звучать теплі деревні акорди кашемірового дерева, амбервуду та сінгапурського пачулі.

Pas Ce Soir від BDK Parfums / Фото з сайту Makeup

Barénia від Hermès

Композиція відкривається свіжим бергамотом і ягідним акордом у поєднанні з квіткою гедіхіуму. У фіналі аромат стає глибшим і деревним – із пачулі, дубом та Akigalawood із димчасто-пряними нотками.

Barénia від Hermès / Фото з сайту Notino

Що обрати поціновувачам пряних ароматів?