У цій добірці є і легкі квіткові композиції для ніжних побачень, і насичені пряні та деревні аромати для вечірніх виходів. Кожен із них по-своєму спокусливий, глибокий і здатний підкреслити ваш характер, як зазначає видання Cosmopolitan.
Valentino Born In Roma Donna
Це парфум, у якому поєдналися східні та квіткові ноти. На старті відчуваються соковита чорна смородина, бергамот і рожевий перець, далі розкривається жасминовий букет, а в кінцеві ноти – бурбонська ваніль, кашмеран і ваякове дерево.
Valentino Born In Roma Donna / Фото з сайту Brocard
Chanel Chance Eau Fraîche
Це шипрово-квітковий аромат, який ідеально підходить для тих, хто не любить "важкі" парфуми. На старті відчуваються лимон, цитрон і кедр, згодом розкриваються водяний гіацинт, жасмин і рожевий перець, а в шлейфі залишаються білий мускус, пачулі та теплі деревні акорди з нотами ірису й амбри.
Chanel Chance Eau Fraîche / Фото з сайту Chanel
Kilian Sunkissed Goddess
Аромат розкривається цитрусами й неролі, переходить у розкішнийквітковий мікс із іланг-ілангу, тіаре й жасмину, а завершується нотами кокосу, ванілі, деревини та мякого мускусу. Східно-квітковий парфум із відтінком літа.
Kilian Sunkissed Goddess / Фото з сайту Brocard
Pas Ce Soir від BDK Parfums
Квіткова композиція стартує яскраво й пряно – з імбиру, мандарина та чорного перцю. Згодом розкриваються соковита айва, марокканський жасмин і апельсиновий цвіт, а в шлейфі звучать теплі деревні акорди кашемірового дерева, амбервуду та сінгапурського пачулі.
Pas Ce Soir від BDK Parfums / Фото з сайту Makeup
Barénia від Hermès
Композиція відкривається свіжим бергамотом і ягідним акордом у поєднанні з квіткою гедіхіуму. У фіналі аромат стає глибшим і деревним – із пачулі, дубом та Akigalawood із димчасто-пряними нотками.
Barénia від Hermès / Фото з сайту Notino
Що обрати поціновувачам пряних ароматів?
- Tom Ford Tobacco Vanille – один із найвідоміших пряно-східних парфумів бренду. Він відкривається тютюном і спеціями, далі розкриваються солодкі відтінки ванілі, какао та бобів тонка, а в шлейфі відчуваються сухофрукти й деревина.
- Rouge Chaotique від Byredo, який поєднує прянощі, фрукти й темну деревину. Спершу відчуваються шафран, бергамот і лимон із листям чорної смородини, згодом розкриваються слива, солодкувате праліне і дуб, а в фіналі звучать дерево агар, папірус і пачулі.
- Maison Louis Marie No.4 Bois de Balincourt – це деревно-пряний аромат, який відкривається сухими акордами сандалу й кедра, поступово розкривається пряним поєднанням ветиверу, мускатного горіха та кориці, а наприкінці огортає м'яким, теплим звучанням амбервуду.
- Can't Get Enough від Initio Parfums Privés – деревно-пряний унісекс аромат. Він відкривається сумішшю цитрусових та альдегідів, потім розкривається п'янке серце з коньяком і прохолодним крижаним відтінком і завершується теплим деревно-пряним шлейфом з кориці, амбри, бобів тонка та дуба.