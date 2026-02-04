Про це пише Cosmopolitan. Детальніше про аромати, які пахнуть дорого, але коштують мало – читайте далі в матеріалі.
Які бюджетні парфуми пахнуть дорого?
Ariana Grande – Lovenotes Plush Vanilla
Уявіть собі запах вишуканого ванільного десерту в дорогій кондитерській, який змішується з ароматом вашого улюбленого кашемірового светра. Завдяки нотам сандалу та амбри він огортає теплим, кремовим шлейфом, йдеться на сайті Ariana Grande Fragrances. Це запах доглянутості й затишної розкоші, який ідеально підкреслює жіночність.
Boy Smells – Woodphoria
Секрет цього парфуму полягає у поєднанні вершкового кокоса та свіжого листя інжиру з благородною деревиною. Це складний і глибокий аромат, що нагадує атмосферу елітного SPA-салону десь у тропіках. Кедр і сандал додають композиції серйозності, роблячи її звучання дуже сучасним і стильним, зазначає сайт Boy Smells.
Maison Louis Marie – No.04 Bois de Balincourt
Цей парфум – справжня знахідка для любителів інтелектуальної розкоші, про що йдеться на сайті Maison Louis Marie. Тут немає зайвих квіткових запахів, а лише благородне дерево, кориця та мускатний горіх. Такий деревно-пряний мікс часто зустрічається у дуже дорогих брендів, тому No.04 миттєво створить навколо вас ауру загадковості та бездоганного смаку.
Coach – Gold Eau de Parfum
Це ідеальний вечірній варіант, який звучить яскраво та святково. Секрет його дорогого звучання полягає в ноті цвіту мигдалю та густій, теплій амбрі в основі. Він солодкий, але не перенасичений, з легкою гостротою рожевого перцю. Такий парфум асоціюється з вечірніми сукнями та впевненістю в собі, зауважує сайт Coach.
Issey Miyake – Solar Violet
Аромат будується навколо ноти пудрового ірису – інгредієнта, який парфумери часто використовують для створення ефекту "чистоти" та елегантності. У поєднанні зі соковитою грушею та фіалкою він звучить прозоро і свіжо, як ранкове повітря в саду. Це вибір для тих, хто не любить важкі шлейфи, а віддає перевагу витонченому звучанню, йдеться на сайті Issey Miyake.
Cyklar – Naked Neroli
Цей аромат пахне свіжістю цитрусів, нагрітих сонцем, та білими квітами. Головну роль тут грає неролі – нота, яка є класикою високої парфумерії. Завдяки теплій базі з сандалу та мускусу, він не зникає за 5 хвилин, як звичайний одеколон, а тримається на шкірі досить довго. Це запах чистого тіла, білої сорочки та безтурботного літа, підкреслює сайт Cyklar.
Чому деякі парфуми пахнуть "дешево"?
- Як зазначає видання Marie Claire, дешеві аромати часто грішать надлишком гурманських нот. Якщо парфум пахне як кондитерська фабрика без жодної гіркуватості чи деревної ноти для балансу, то він сприйматиметься дуже просто.
- Запах спирту на старті – найперша ознака неякісної сировини. У якісних композиціях спиртова основа миттєво вивітрюється, поступаючись місцем верхнім нотам. Якщо ж ви відчуваєте різкий запах етанолу довше кількох секунд, то це, за словами експертів Byrdie, ознака, характерна для найнижчого цінового сегмента.
- Сучасна парфумерія неможлива без синтетики, і це нормально. Однак в дешевих ароматах використовують грубі синтетичні замінники, які можуть нагадувати запах прального порошку, лаку для волосся або мийного засобу. Це створює хімічний шлейф, який підсвідомо сприймається як щось неприродне.