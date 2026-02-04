Про це пише Cosmopolitan. Детальніше про аромати, які пахнуть дорого, але коштують мало – читайте далі в матеріалі.

Які бюджетні парфуми пахнуть дорого?

Ariana Grande – Lovenotes Plush Vanilla

Уявіть собі запах вишуканого ванільного десерту в дорогій кондитерській, який змішується з ароматом вашого улюбленого кашемірового светра. Завдяки нотам сандалу та амбри він огортає теплим, кремовим шлейфом, йдеться на сайті Ariana Grande Fragrances. Це запах доглянутості й затишної розкоші, який ідеально підкреслює жіночність.

Boy Smells – Woodphoria

Секрет цього парфуму полягає у поєднанні вершкового кокоса та свіжого листя інжиру з благородною деревиною. Це складний і глибокий аромат, що нагадує атмосферу елітного SPA-салону десь у тропіках. Кедр і сандал додають композиції серйозності, роблячи її звучання дуже сучасним і стильним, зазначає сайт Boy Smells.

Maison Louis Marie – No.04 Bois de Balincourt

Цей парфум – справжня знахідка для любителів інтелектуальної розкоші, про що йдеться на сайті Maison Louis Marie. Тут немає зайвих квіткових запахів, а лише благородне дерево, кориця та мускатний горіх. Такий деревно-пряний мікс часто зустрічається у дуже дорогих брендів, тому No.04 миттєво створить навколо вас ауру загадковості та бездоганного смаку.

Coach – Gold Eau de Parfum

Це ідеальний вечірній варіант, який звучить яскраво та святково. Секрет його дорогого звучання полягає в ноті цвіту мигдалю та густій, теплій амбрі в основі. Він солодкий, але не перенасичений, з легкою гостротою рожевого перцю. Такий парфум асоціюється з вечірніми сукнями та впевненістю в собі, зауважує сайт Coach.

Issey Miyake – Solar Violet

Аромат будується навколо ноти пудрового ірису – інгредієнта, який парфумери часто використовують для створення ефекту "чистоти" та елегантності. У поєднанні зі соковитою грушею та фіалкою він звучить прозоро і свіжо, як ранкове повітря в саду. Це вибір для тих, хто не любить важкі шлейфи, а віддає перевагу витонченому звучанню, йдеться на сайті Issey Miyake.

Cyklar – Naked Neroli

Цей аромат пахне свіжістю цитрусів, нагрітих сонцем, та білими квітами. Головну роль тут грає неролі – нота, яка є класикою високої парфумерії. Завдяки теплій базі з сандалу та мускусу, він не зникає за 5 хвилин, як звичайний одеколон, а тримається на шкірі досить довго. Це запах чистого тіла, білої сорочки та безтурботного літа, підкреслює сайт Cyklar.

Чому деякі парфуми пахнуть "дешево"?