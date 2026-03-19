Як пишуть експерти Harper's Bazaar лаванда стане ідеальним вибором для тих, хто шукає легкий та свіжий аромат на кожен день. Вона не набридає і чудово пасує як до звичайних джинсів, так і до офісного костюма.

Які найкращі парфуми з лавандою підійдуть на кожен день?

Yves Saint Laurent – Libre

Цей аромат експерти видання Who What Wear називають ідеальним балансом між діловим стилем та вечірньою елегантністю. Лаванда тут звучить сміливо і трохи маскулінно, але водночас її пом'якшують ноти марокканського апельсинового цвіту та теплої ванілі. Це аромат для тих, хто хоче почуватися впевнено з ранку до вечора, оскільки він має чудову стійкість і залишає дорогий шлейф.

Le Labo – Lavande 31

Як зазначає Grazia Magazine, замість звичного трав'яного запаху, ви отримуєте неймовірну свіжість бергамоту та неролі, які переходять у чисту, майже "мильну" базу з мускусу та амбри. Це ідеальний вибір для шанувальників мінімалізму та естетики clean girl, коли хочеться пахнути свіжістю дорогого готелю та ідеально випрасуваної білизни.

Maison Margiela – Replica Coffee Break

Ця композиція створена для того, щоб дарувати затишок у динамічному міському ритмі. За описом на сайті Maison Margiela, аромат відтворює атмосферу кав'ярні, де запах обсмажених зерен змішується з вершковою молочною піною та заспокійливою лавандою. Він не різкий, м'який і трохи гурманський, що робить його незамінним супутником для прохолодних буднів.

Jo Malone – Silver Birch & Lavender

Це один з найлегших ароматів у списку, який офіційний сайт Jo Malone описує як втілення ранкового світла в англійському саду. Поєднання лаванди з прохолодною сріблястою березою та ігристим грейпфрутом створює ефект свіжого повітря. Аромат звучить дуже природно і ненав'язливо, тому чудово підійде до повсякденного одягу та прогулянок містом.

Guerlain – Mon Guerlain

В офіційному описі від Guerlain цей парфум представлений як данина сучасній жіночності. Використання особливого сорту лаванди з Провансу в поєднанні з жасмином самбак і сандалом створить м'яку ауру навколо жінки. Він ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу класичній елегантності та хоче, щоб аромат був ніжним, але помітним доповненням до образу.

