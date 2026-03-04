Виявляється, щоб пахнути "на мільйон", не обов'язково витрачати цілі статки. Іноді ідеальний двійник вашого улюбленого люксового парфуму чекає на полиці звичайного масмаркету, пише видання Cosmopolitan.

Дивіться також Ідеальні парфуми на весну: 3 аромати, від яких чоловіки втрачають голову

Які бюджетні парфуми ідентичні з люксовими ароматами?

Sol De Janeiro Cheirosa '68 – альтернатива Baccarat Rouge 540

Легендарна Baccarat Rouge 540 від Maison Francis Kurkdjian – символ розкоші з нотами шафрану, жасмину та амбри. Редактори Cosmopolitan стверджують, що аромат Cheirosa '68 від Sol De Janeiro має той самий солодкувато-дерев'яний шлейф. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає схожий запах, але вдесятеро дешевше.

Marks & Spencer Apothecary Warmth – двійник Le Labo Santal 33

Характерний аромат сандалу, папірусу та шкіри в Santal 33 від Le Labo важко сплутати з чимось іншим. Однак видання Who What Wear знайшло його двійник у масмаркеті – аромат Warmth з лінійки Apothecary від Marks & Spencer. Він відтворює ту саму затишну дерев'яну базу, за яку ми так любимо нішеву парфумерію.

Dossier Ambery Vanilla – копія YSL Black Opium

Якщо ви прихильниця енергійного поєднання кави, ванілі та білих квітів у YSL Black Opium, то зверніть увагу на Dossier Ambery Vanilla. Модні редактори зазначають, що цьому аромату вдалося ідеально скопіювати "гурманський" характер люксового бестселера.

Zara Nude Bouquet – бюджетний Miss Dior

Для прихильниць класичної квіткової елегантності Miss Dior бюджетною альтернативою стане Zara Nude Bouquet. Ноти півонії та мандарина роблять цей аромат свіжим і жіночним, а різниця в ціні дозволяє використовувати його як повсякденний варіант, залишаючи оригінальний флакон для особливих подій.

ALT. Bohemian Water – ідентичний Byredo Gypsy Water

Нішевий бренд Byredo славиться своїми атмосферними ароматами, і Gypsy Water – один із них. Американський бренд ALT. створив версію під назвою Bohemian Water, яка, за відгуками експертів, повністю повторює складну піраміду оригіналу.

Важливо зазначити, що у своєму складі бюджетні аналоги часто мають меншу концентрацію олій. Тому для кращої стійкості рекомендується наносити їх на зволожену шкіру або на одяг.

Які ще бюджетні парфуми пахнуть дорого?