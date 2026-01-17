Эра плотного макияжа завершилась, рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание Women. От каких бьюти-приемов приемов стоит отказаться, чтобы образ выглядел современно и гармонично – читайте далее в материале.

Какие макияжи вышли из моды?

Тяжелый контуринг и "бейкинг"

Времена тяжелого контуринга и техники "бейкинг", когда лицо корректировали темными полосами и фиксировали толстым слоем пудры, остались в прошлом. Такой макияж выглядит неестественно при дневном свете и создает эффект маски.

На смену ему пришла тенденция Cloud Skin или "облачная кожа". Это мягкое, полуматовое покрытие, которое будто размывает недостатки, но оставляет кожу живой. Вместо плотных тональных основ, визажисты теперь советуют использовать легкие флюиды и тинты. В то же время скульптурирование стоит делать не коричневыми корректорами, а румянами, ведь именно это придает лицу свежий вид.

Графические брови и чрезмерное ламинирование

Трансформации претерпела и мода на брови. Так, четко очерченная графическая форма с резкими углами или волоски, выглядящие неестественно приклеенными ко лбу после агрессивного ламинирования, больше не считаются признаком ухоженности. Дело в том, что такой акцент часто делает взгляд тяжелым, а выражение лица – слишком строгим.

В 2026 году актуально просто укладывать брови прозрачным гелем, сохраняя их естественную форму и легкую пушистость, или же выбирать изящные, более тонкие формы в стиле 1990-х.

Сухие матовые помады и резкий контур губ

Изменился также подход и к макияжу губ. Так, вместо сухих матовых помад и четкого контура, что визуально уменьшают объем, в косметички вернулись глянцевые текстуры. Особую популярность имеет эффект "размытых губ". Его можно легко достичь, сделав нечеткий и мягко растушеванный контур, что придает образу свежести и визуального объема.

Классические черные стрелки

Привычные широкие черные стрелки в стиле "кошачий глаз" постепенно уступают место новым формам. Традиционная графика может выглядеть слишком консервативно для современных образов, отмечает издание Glam.

Отличной альтернативой становятся прямые стрелки, которые визуально вытягивают разрез глаз, не утяжеляя веко. Также стоит обратить внимание на мягкую растушевку карандашом или тенями, ведь это создает выразительный, но более загадочный и дымчатый взгляд без резких линий.

Какие главные тренды макияжа в 2026 году?