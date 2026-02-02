Видання Southern Living зібрало найактуальніші варіанти зачісок, які легко укладати та які підкреслюють риси обличчя.
Піксі
Це зачіска, де з боків і на потилиці волосся коротке, а на маківці – трохи довше. Завдяки цьому волосся виглядає об'ємнішим та густішим.
Піксі – чудовий варіант для тих, хто не хоче витрачати час на укладку й при цьому виглядати стильно.
Стрижка піксі / Фото з Pinterest
Каре
Це одна з найпопулярніших зачісок, яка роками не виходить з моди. Волосся підстригають рівно – між лінією щелепи та підборіддям, без шарів.
Цю зачіску можна вдало доповнити чубчиком, який здатен помітно освіжити образ. Вони бувають найрізноманітнішими – легкий або густий чубчик, прямий, заокруглений або асиметричний. Його потрібно обирати під форму обличчя конкретної людини.
Стрижка каре з чубчиком / Фото з Pinterest
Також варто пам'ятати, що каре потребує регулярного підстригання – приблизно раз на 4-6 тижнів, аби форма залишалася чіткою й охайною.
Боб
Цю стрижку часто плутають із каре, але вона має відмінності. Боб – більш рухливий і легкий завдяки тому, що ззаду волосся підстригають коротше, а біля обличчя пасма залишають подовженими.
Стрижка боб / Фото з Pinterest
До речі, боб – це стрижка, яка також ефектно виглядає з чубчиком. Його легко адаптувати до різних стилів, а виглядає він актуально та елегантно незалежно від віку.
Біксі
Це зачіска, в якій поєднується боб та піксі. Стрижка вважається універсальною і підходить для різних типів волосся й форм обличчя.
Біксі боб / Фото з інстаграму dimitrishair
Яка ідеальна довжина волосся для жінок старше 60 років?
- Насправді універсальної відповіді на це запитання не існує, адже вибір довжини волосся завжди залежить від індивідуальних особливостей.
- Водночас серед жінок 60 + особливу популярність мають короткі стрижки – від ультракороткого піксі до подовженого бобу. Однак жодних суворих обмежень немає: чимало жінок надають перевагу і довгому волоссю.
- Власницям густого волосся добре підійде середня довжина з шаруватою структурою. Багатошарові стрижки додають зачісці легкості й руху. Хоча таке укладання може потребувати трохи більше часу, зате результат того вартий.