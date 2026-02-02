Видання Southern Living зібрало найактуальніші варіанти зачісок, які легко укладати та які підкреслюють риси обличчя.

Піксі

Це зачіска, де з боків і на потилиці волосся коротке, а на маківці – трохи довше. Завдяки цьому волосся виглядає об'ємнішим та густішим.

Піксі – чудовий варіант для тих, хто не хоче витрачати час на укладку й при цьому виглядати стильно.

Стрижка піксі / Фото з Pinterest

Каре

Це одна з найпопулярніших зачісок, яка роками не виходить з моди. Волосся підстригають рівно – між лінією щелепи та підборіддям, без шарів.

Цю зачіску можна вдало доповнити чубчиком, який здатен помітно освіжити образ. Вони бувають найрізноманітнішими – легкий або густий чубчик, прямий, заокруглений або асиметричний. Його потрібно обирати під форму обличчя конкретної людини.

Стрижка каре з чубчиком / Фото з Pinterest

Також варто пам'ятати, що каре потребує регулярного підстригання – приблизно раз на 4-6 тижнів, аби форма залишалася чіткою й охайною.

Боб

Цю стрижку часто плутають із каре, але вона має відмінності. Боб – більш рухливий і легкий завдяки тому, що ззаду волосся підстригають коротше, а біля обличчя пасма залишають подовженими.

Стрижка боб / Фото з Pinterest

До речі, боб – це стрижка, яка також ефектно виглядає з чубчиком. Його легко адаптувати до різних стилів, а виглядає він актуально та елегантно незалежно від віку.

Біксі

Це зачіска, в якій поєднується боб та піксі. Стрижка вважається універсальною і підходить для різних типів волосся й форм обличчя.

Біксі боб / Фото з інстаграму dimitrishair

