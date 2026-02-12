Об этом сообщает Vogue. "Туманный" французский маникюр стал логическим продолжением эстетики clean girl. Он предлагает женщинам изящество, которое не требует идеальной графичности, но выглядит чрезвычайно дорого и ухоженно.

Что известно о главном тренде маникюра 2026 года?

Foggy French – современная интерпретация классического французского маникюра, где, вместо четкой белой полоски, на кончике ногтя мы видим мягкий размытый переход. Как отмечает Vogue Scandinavia, для создания этого дизайна цвета наслаиваются так, чтобы граница между базой и кончиком казалась окутанной утренним туманом.

В отличие от традиционного френча, туманный вариант выглядит максимально естественно. К тому же его уже успели опробовать мировые звезды. Например, известная мастерица Бетина Гольдштейн выбрала именно такой дизайн для Зои Кравиц на нынешней церемонии "Золотой глобус", о чем пишет в своем инстаграме.

Главное преимущество Foggy French – его универсальность. Дело в том, что он подходит ногтям любой длины и формы, хотя лучше всего смотрится на "мягком квадрате" или миндалевидных ногтях. Кроме этого, такой маникюр отрастает гораздо незаметнее классического, что делает его практичным выбором для активной жизни.

Как повторить Foggy French дома?

Секрет воссоздания эффекта "тумана" на ногтях в домашних условиях заключается не в умении рисовать ровные линии, а в особой последовательности нанесения полупрозрачных средств.

После подготовки ногтей и нанесения базы стоит покрыть их одним слоем полупрозрачного молочного или нежно-розового лака. Линию френча лучше рисовать не ярко-белым, а мягким кремовым оттенком.

Когда кончик подсохнет, нужно нанести сверху еще один слой того самого полупрозрачного лака, который был использован в начале. Это финальное покрытие "затуманивает" белую линию, создавая магический эффект дымки.

Для завершения образа, как советуют эксперты Beauty Vibes, следует использовать глянцевый топ, который придаст маникюру глубины и стеклянного блеска.

Какой цвет маникюра будет самым популярным в 2026 году?