З огляду на це модний онлайн-журнал Women's Wear Daily зібрав добірку найцікавіших looks на BAFTA-2026. Детальніше про те, що одягнули Емма Стоун, Тімоті Шаламе, Кайлі Дженнер та інші зірки – дивіться далі в матеріалі.

Акторка Кейт Хадсон, яка здобула особливу популярність завдяки ролі у фільмі "Як позбутися хлопця за 10 днів", з'явилася на червоній доріжці у червоній сукні з відкритою спиною від Prada, зробленій на замовлення.

Також стильне вбрання у червоному кольорі одягнула ірландська телеведуча та модель Маура Гіґґінс. Її образ був створений дизайнером Andrea Brocca.

Зірка "Ла-Ла Ленду", "Буґонії", "Круелли" та багатьох інших стрічок, Емма Стоун чарівно виглядала в обтислій темній сукні Louis Vuitton з великим краплеподібним вирізом на грудях.

Плаття від Louis Vuitton на BAFTA-2026 ще одягнула американська акторка Чейз Інфініті.

Для довідки! BAFTA – це скорочена назва Британської академії телебачення і кіномистецтва, яка є засновницею премії. Її часто називають британським аналогом Оскара. Премію заснували ще в 1947 році. Напередодні наша редакція писала про те, які фільми стали переможцями кінопремії BAFTA-2026.

Тімоті Шаламе на подію прийшов у чорному смокінгу від Givenchy, який поєднав з шовковою сорочкою та краваткою-метеликом в тон. Видання Page Six звернуло увагу на те, що образ актора гармонійно поєднувався з вбранням його коханої Кайлі Дженнер. Модель одягнула вінтажну чорну оксамитову сукню від Thierry Mugler, прикрашену різнокольоровими коштовностями на ліфі.

Американська акторка та співачка Теяна Тейлор вразила всіх присутнії на події тренч-сукнею насиченого вишнево-червоного кольору від Burberry з довгим шлейфом. Цей look вона доповнила вискокими чоботами на підборах від італійського бренду Le Silla.

Теяна Тейлор на церемонії нагородження премії BAFTA-2026 / Фото Getty images

Актор Ноа Джуп, відомий за стрічкою "Тихе місце", одягнув стильний чорний костюм від Jacquemus, а зірка "Дивних див" Седі Сінк – сукню ніжно бірюзового кольору від Prada, яку доповнила сріблятими підборами цього ж бренду.



Ноа Джуп та Седі Сінк / Фото Getty images

Британська модель Леомі Андерсон на червоній доріжці з'явилася в ніжному білому вбранні від модного дизайнера David Koma.

Які ще червоні доріжки стали головними модними подіями 2026 року?