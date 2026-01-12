Цьогоріч червона доріжка вразила сміливими образами: від прозорих суконь до вишуканого наряду від українського бренду. Детальніше про найцікавіші образи з церемонії "Золотий глобус" 2026 року пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Скай П. Маршалл

Американська акторка, яка здобула популярність завдяки серіалу "Метлок", з'явилася на червоній доріжці у сукні українського бренду Lever Couture, який раніше обирали Мілла Йовович, Аріана Гранде та Аня Тейлор-Джой – це вказано на офіційному сайті Lever Couture.

Дженніфер Лопес

Знаменитість одягнула сміливу напівпрозору вінтажну сукню Jean-Louis Scherrer з бароковою вишивкою, яка створена з сотень метрів шовкового тюлю і вручну прикрашена кристалами, які переливаються на світлі. Дженніфер доповнила свій образ прикрасами Sabyasachi. Кадри з події Лопес вже опублікувала у своєму інстаграмі.

Дженніфер Лоуренс

Зірка "Голодних ігор" вийшла на червону доріжку у прозорій сукні з квітковою вишивкою від Givenchy, доповнивши образ вкороченою бомбер-курткою того ж бренду і клатчем.

Дженніфер Лоуренс / Фото Gettty images

Ліса

Учасниця південнокорейського гурту BLACKPINK підтримала тренд на прозорі сукні. Її вибір припав на чорну сукню Jacquemus з рукавами-китицями та багатошаровий чокер.

Дженна Ортега

Зірка "Венздей" з'явилася в чорній готичній сукні від дизайнерки Ділари Фіндікоглу. Вбрання має високий комір, оголені бока та прикрашене паєтками й бахромою. Сукню акторка поєднала з туфлями Christian Louboutin і сережками Simone Jewels.

Теяна Тейлор

Акторка та співачка вразила сукнею Schiaparelli Haute Couture від Деніела Розберрі. Спереду чорне вбрання має асиметричний верх із перехрещеною драпіровкою, що обгортає шию, та переходить у шлейф позаду. Однак головний акцент був ззаду: сукня мала сміливий виріз, через який було видно блискучі стрінги з кристалами й бантом.

Теяна Тейлор / Фото Getty Images

Зауважимо, що акторка завдяки фільму "Одна битва за іншою" отримала нагороду за Найкращу жіночу роль другого плану.

Майлі Сайрус

Співачка прибула на церемонію у масивних сонцезахисних окулярах Saint Lauren. Також вона одягнула блискучу темну сукню від Saint Lauret зі складками на плечах, що нагадують крила. Своє вбрання знаменитість поєднала з ювелірними виробами Tiffany & Co.

Селена Гомес

Артистка продемонструвала елегантний образ у стилі старого Голлівуду – біло-чорну сукню Chanel з пір'ям, над якою працювали понад 320 годин. До цього look Слена Гомес додала сережки та колечка бренду, як писало видання CNN.

Аріана Гранде

На "Золотому глобусі 2026" співачка з'явилася у чорній бальній сукні Vivienne Westwood Couture з відкритими плечима та драпіровкою. Вона доповнила образ прикрасами Swarovski.

Аріана Гранде / Фото Getty images

Які цікаві образи були в чоловіків на церемонії "Золотий глобус 2026"?

Канадський актор і кінорежисер Хадсон Вільямс одягнув костюм від Джорджо Армані, шовкову сорочку, білий пояс-куммербунд і лакові туфлі Christian Louboutin.

Репер Snoop Dogg з'явився на події у костюмі чорного та червоного кольору з атласним ефектом, який доповнив темним взуттям.

Тімоті Шаламе, який отримав "Золотий глобус 2026" як найкращий актор у мюзиклі або комедії, одягнув оксамитовий костюм Chrome Hearts і чорні чоботи з колаборації бренду з Timberland. Замість сорочки він обрав просту чорну футболку, а образ доповнили аксесуари: підвіска Cartier та чорний годинник Urban Jürgensen.

Тімоті Шаламе / Фото Getty Images

