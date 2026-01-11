Ця куртка вже встигла затьмарити сюжет стрічки про легенду спорту і миттєво стала шалено популярною. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Яка спортивна куртка стала миттєво популярною?

Легка нейлонова вітровка вільного крою нагадує форму олімпійських збірних 1990-х років. Головний акцент зроблено на великому, але лаконічному написі Marty Supreme на спині та мінімалістичному логотипі спереду.

Що цікаво, ця модель представлена в кількох варіаціях – від стриманого темно-синього до яскравих моделей у рожевих кольорах. Це той випадок, коли простий і зрозумілий дизайн виглядає одночасно ностальгічно й модно.

За вірусним дизайном куртки стоїть Доні Наміас – засновник люксового каліфорнійського бренду NAHMIAS. Співпраця дизайнера з Тімоті Шаламе почалася ще під час роботи над фільмом "Боб Ділан: Цілковитий Незнайомець", але для "Марті Супрім. Геній комбінацій" вони вирішили піти далі. Наміас розробив цілу колекцію одягу в стилі 1990-х, яка ідеально пасує до настрою фільму.

Західні видання, зокрема Complex, відзначають геніальну стратегію запуску. Спочатку куртки Marty Supreme не надійшли у вільний продаж, а дісталися лише вузькому колу "обраних" – друзям та інфлюєнсерам. І цей ефект недосяжності спрацював бездоганно, бо річ, яку не можна придбати, автоматично стала статусною.

Масштаб цього тренду найкраще ілюструє справжній голлівудський флешмоб. Орім Тімоті Шаламе та його дівчини Кайлі Дженнер, у вітровках помітили справжніх легенд. Зі світу спорту власниками курток Marty Supreme стали Майкл Фелпс, Том Бреді та Стефен Каррі.

Водночас у цих вітровках помітили музикантів Френка Оушена, Джастіна Бібера й Tyler, The Creator.

Не залишилися осторонь цього тренду і голлівудські селебріті, зокрема Гвінет Пелтроу та Клаудія Сулевські.

Клаудія Сулевські в куртці Marty Supreme / Скриншот з інстаграм-сторіс акторки

Що відомо про фільм "Марті Супрім. Геній комбінацій"?

Стрічка "Марті Супрім. Геній комбінацій" натхненна життям Марті Рейсмана – легендарного американського гравця в настільний теніс, відомого своїм ексцентричним стилем та авантюризмом. Спортсмен був справжньою зіркою пінг-понгу 1950-х років, адже вигравав чемпіонати і завжди мав бездоганний вигляд.

Режисером цього фільму виступив Джош Сафді, відомий за хітом "Неграновані коштовності", а виробництвом займається культова студія A24, яка славиться своїм нестандартним підходом до кіно.

Головні ролі у фільмі "Марті Супрім. Геній комбінацій" виконують: Тімоті Шаламе, Гвінет Пелтроу, Одесса Азайон та музикант Tyler, The Creator. У стрічці також зіграли Кевін О'Лірі, Абель Феррара та Френ Дрешер.

