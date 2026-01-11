Ця куртка вже встигла затьмарити сюжет стрічки про легенду спорту і миттєво стала шалено популярною. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Яка спортивна куртка стала миттєво популярною?
Легка нейлонова вітровка вільного крою нагадує форму олімпійських збірних 1990-х років. Головний акцент зроблено на великому, але лаконічному написі Marty Supreme на спині та мінімалістичному логотипі спереду.
Що цікаво, ця модель представлена в кількох варіаціях – від стриманого темно-синього до яскравих моделей у рожевих кольорах. Це той випадок, коли простий і зрозумілий дизайн виглядає одночасно ностальгічно й модно.
За вірусним дизайном куртки стоїть Доні Наміас – засновник люксового каліфорнійського бренду NAHMIAS. Співпраця дизайнера з Тімоті Шаламе почалася ще під час роботи над фільмом "Боб Ділан: Цілковитий Незнайомець", але для "Марті Супрім. Геній комбінацій" вони вирішили піти далі. Наміас розробив цілу колекцію одягу в стилі 1990-х, яка ідеально пасує до настрою фільму.
Західні видання, зокрема Complex, відзначають геніальну стратегію запуску. Спочатку куртки Marty Supreme не надійшли у вільний продаж, а дісталися лише вузькому колу "обраних" – друзям та інфлюєнсерам. І цей ефект недосяжності спрацював бездоганно, бо річ, яку не можна придбати, автоматично стала статусною.
Масштаб цього тренду найкраще ілюструє справжній голлівудський флешмоб. Орім Тімоті Шаламе та його дівчини Кайлі Дженнер, у вітровках помітили справжніх легенд. Зі світу спорту власниками курток Marty Supreme стали Майкл Фелпс, Том Бреді та Стефен Каррі.
Водночас у цих вітровках помітили музикантів Френка Оушена, Джастіна Бібера й Tyler, The Creator.
Не залишилися осторонь цього тренду і голлівудські селебріті, зокрема Гвінет Пелтроу та Клаудія Сулевські.
Що відомо про фільм "Марті Супрім. Геній комбінацій"?
Стрічка "Марті Супрім. Геній комбінацій" натхненна життям Марті Рейсмана – легендарного американського гравця в настільний теніс, відомого своїм ексцентричним стилем та авантюризмом. Спортсмен був справжньою зіркою пінг-понгу 1950-х років, адже вигравав чемпіонати і завжди мав бездоганний вигляд.
Режисером цього фільму виступив Джош Сафді, відомий за хітом "Неграновані коштовності", а виробництвом займається культова студія A24, яка славиться своїм нестандартним підходом до кіно.
Головні ролі у фільмі "Марті Супрім. Геній комбінацій" виконують: Тімоті Шаламе, Гвінет Пелтроу, Одесса Азайон та музикант Tyler, The Creator. У стрічці також зіграли Кевін О'Лірі, Абель Феррара та Френ Дрешер.
Про модний тренд method dressing
Тімоті Шаламе майстерно використав головний тренд сучасного Голлівуду, відомий як method dressing. Це маркетингова стратегія, коли актори під час промотурів продовжують транслювати стиль своїх персонажів у реальному житті, остаточно стираючи межу між кіно та реальністю.
Раніше цим прийомом користувалися Марго Роббі, яка перетворила весь світ на рожевий майданчик перед прем'єрою "Барбі" у 2023 році, та Зендея, чиї образи для стрічки "Суперники" зробили тенісну естетику головним трендом літа 2024-го.
Шаламе ж зробив це по-своєму. Так, замість буквального копіювання костюмів 1950-х років, він переніс настрій стрічки на сучасні речі в стилі 1990-х.