Відома українська акторка Анастасія Цимбалару на власному прикладі показала, як інтегрувати трендовий оверсайз у зимовий гардероб. Вона створила аутфіт, що доречно виглядає як на засніженому курорті, так і в центрі мегаполіса. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм-допис Цимбалару.

Який зимовий образ обрала Анастасія Цимбалару?

Центральним елементом "луку" Анастасії стало пальто максі вільного крою у глибокому темно-сірому відтінку. У модному сезоні 2026 року саме такий верхній одяг із фактурної вовни впевнено витісняє звичні пуховики. Структурований силует пальта додає образу зібраності, дозволяючи почуватися комфортно без втрати стилю.

Анастасія Цимбалару показала як носити oversize пальто / Фото з інстаграму акторки

Щоб уникнути похмурості, Цимбалару використала безпрограшний стилістичний прийом – вона поєднала темний верх зі світлим базовим шаром. Вибір акторки зупинився на молочному трикотажному костюмі, що складається з подовженого светра з високою горловиною та прямих штанів у рубчик.

Цей комплект виконує подвійну роль, адже, окрім забезпечення комфорту та затишку завдяки м'якому трикотажу, він несе й важливе естетичне навантаження. Водночас світлі відтінки візуально освіжають обличчя та додають аутфіту ноток благородної розкоші.

Що цікаво, деталі образу Анастасії підібрані за принципом лаконічного мінімалізму. Її голову утеплює проста чорна біні, яка щільно прилягає і не порушує пропорцій силуету. А статусності додає невелика брендова сумка з впізнаваним принтом.

Стильний образ Анастасії Цимбалару / Фото з інстаграму акторки

Окремої уваги заслуговує взуття Цимбалару. Вона обрала для себе масивні чорні черевики із замші на високій платформі. Це ідеальне комбо трендів та функціональності, адже таке взуття дозволяє впевнено почуватися на снігу, візуально витягує зріст і гармонує з об'ємним верхом.

Як носити oversize пальто взимку / Фото з інстаграму Анастасії Цимбалару

Як зазначає видання Harper's Bazaar, вибір масивного взуття на платформі – пряме влучання у світові тренди. У 2026 році особливу популярність здобуде утилітарний стиль, тож, подібні черевики продовжать бути надійною базою для стильного зимового гардероба.

Які ще є секрети ідеального зимового "луку"?