Про це розповів відомий український модельєр Андре Тан у своєму інстаграмі. Детальніше про головні тренди весни 2026 року – читайте в нашому матеріалі.

Які тренди весни 2026 року натхненні фільмом "Буремний перевал"?

Андре Тан підкреслив, що основою гардероба цього сезону стануть корсети. За словами модельєра, це можуть бути оксамитові або джинсові варіанти. Саме цей елемент додає образу тієї самої "родзинки", роблячи його водночас витонченим і зухвалим. До того ж корсети залишаються на піку популярності вже кілька сезонів поспіль, оскільки вони ідеально підкреслюють жіночність і легко поєднуються навіть зі звичайними джинсами.

Також серед головних трендів весни 2026 року Андре Тан назвав мереживо. Так, у моді тепер панує драматичне, готичне мереживо в чорних та білих кольорах, яке ідеально пасує до атмосфери вікторіанської епохи.

Разом з ним у гардероби впевнено повертається шкіра. Жоден загадковий образ не обійдеться без цього матеріалу, особливо якщо обирати глибокі, насичені відтінки, зокрема пристрасний червоний, класичний чорний або темний зелений.

Також український дизайнер рекомендує модницям звернути увагу на прозорі та багатошарові образи. Як зауважив Андре Тан, цей тренд дозволяє створювати складні та цікаві силуети.

Що відомо про фільм "Буремний перевал"?