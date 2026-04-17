Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Яка стрижка з 90-х знову в моді?

Сьогодні на піку популярності опинилася contour cut – стрижка, яка працює як контуринг обличчя, але без жодної краплі косметики. Її головна особливість полягає в тому, що вона буквально "зчитує" вашу анатомію.

Майстер створює шари зачіски так, щоб підкреслити ваші риси обличчя. Так, м'які пасма біля брів роблять погляд відкритішим, а волосся вздовж обличчя ефектно окреслює та візуально підтягує вилиці. Як зазначають експерти Cosmopolitan, така техніка дозволяє створити м'який рельєф обличчя та витончений силует навколо підборіддя.

Цей тренд – не що інше, як сучасне переосмислення легендарної стрижки "Рейчел", яку в 90-х популяризувала Дженніфер Еністон. Однак версія 2026 року стала набагато легшою та не вимагає складного щоденного стайлінгу.

Видання Marie Claire називає цю стрижку "лінивою", адже вона дозволяє виглядати доглянуто навіть із мінімальними зусиллями. У цій техніці стилісти роблять головний акцент на природності та рухливості пасом, що позбавляє образ зайвої суворості та додає йому легкої французької естетики.

Найприємніше те, що контурна стрижка абсолютно універсальна. Вона однаково стильно виглядає як на ідеально гладкому волоссі, так і на легких хвилях, додаючи зачісці об'єму там, де це потрібно. До того ж журнал Vogue підкреслює, що у 2026 році довжину волосся можна адаптувати під власні побажання – від короткого боба до розкішних довгих пасм. Тож якщо ви шукали знак, щоб нарешті записатися до стиліста, то це він.

