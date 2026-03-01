Правильно підібрана пара здатна гармонійно завершити ваш образ і зробити його по-справжньому стильним. Які саме моделі будуть актуальні цьогоріч – написало модне видання VOGUE.
Найбільш популярними навесні та влітку 2026 року будуть пласкі сандалі у вінтажному стилі. Їх можна носити і з сукнями, і зі спідницями, і навіть зі штанами та блузами. Така модель – доказ того, що класика не старіє і водночас може бути зручною та модною.
"Бабусині" сандалі – це головний тренд 2026 року / Фото з Pinterest
Зауважимо, що головні кольори взуття сезону 2026 – м'ятний, небесно-блакитний, ніжно-рожевий, класичний білий та різноманітні металеві відтінки.
Які ще взуттєві тренди будуть у 2026 році?
- На подіуми та вулиці повертаються балетки. Зараз у моді моделі на танкетці: вони подовжують ноги, роблять силует стрункішим і додають образу стильності. Дизайнери пропонують балетки з цікавими деталями: із сіткою, з м'якої шкіри, зі стразами, кристалами, а також більш класичні моделі з ремінцем у стилі Mary Jane.
- Кросівки теж не здають позицій: сьогодні популярні моделі з "хмарною" підошвою, як у швейцарського бренду On.
- І, як завжди, класика повертається. Видання Glamour повідомило, що культові туфлі Valentino Rockstud, які вперше підкорили подіуми у 2010 році, цього теплого сезону знову будуть у гардеробах модниць.