Правильно підібрана пара здатна гармонійно завершити ваш образ і зробити його по-справжньому стильним. Які саме моделі будуть актуальні цьогоріч – написало модне видання VOGUE.

Найбільш популярними навесні та влітку 2026 року будуть пласкі сандалі у вінтажному стилі. Їх можна носити і з сукнями, і зі спідницями, і навіть зі штанами та блузами. Така модель – доказ того, що класика не старіє і водночас може бути зручною та модною.

"Бабусині" сандалі – це головний тренд 2026 року / Фото з Pinterest

Зауважимо, що головні кольори взуття сезону 2026 – м'ятний, небесно-блакитний, ніжно-рожевий, класичний білий та різноманітні металеві відтінки.

Які ще взуттєві тренди будуть у 2026 році?