Як зазначає Cosmopolitan, вони підходять практично для будь-якого випадку. А за кроєм такі штани схожі на джинси-бочки – вільні та трохи об'ємні.
У 2026 році актуальні легкі штани-балони з м'яким драпіруванням. Вони об'ємні по всій довжині, плавно звужуються донизу й збираються біля щиколотки, створюючи характерний силует. Щодо кольорів, варто віддавати перевагу однотонним варіантам – зокрема, в чорних, коричневих, кремових і шавлієвих відтінках.
Приклади образів зі штанами-балонами / Фото з Pinterest
З чим носити брюки-балони?
- Їх найкраще поєднувати з приталеним верхом – топами, блузами чи сорочками, щоб збалансувати об'єм.
- Не менш важливим є і вибір взуття: для повсякденних образів підійдуть трендові спортивні балетки – гібрид кросівок і балеток у стилі Mary Jane. Щоб візуально витягнути силует, варто обрати туфлі-човники або босоніжки на підборах. Також стильно виглядатимуть ботильйони чи чоботи з квадратним носком – про це пише VOGUE.