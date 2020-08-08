6 серпня на великий екран вийшов український фільм "Спадок брехні". Стрічка набула шаленої популярності. І все не тільки через приголомшливий екшн, який глядачі зможуть побачити у кінотеатрах, а і через участь у зйомках британського красеня Скотта Едкінса. Журналісти 24 каналу поспілкувались з актором та вивідали ексклюзивні деталі про новинку кіно та особисте життя зірки.

Скотт Едкінс – один з найвідоміших зірок бойовиків. Українські глядачі точно знають його за фільмами "Незаперечний", "Помста", "Ніндзя", "Нещасний випадок", "Ігри кілерів", "Ліквідатори" тощо. Знімався Скотт Едкінс і в фільмі Marvel "Доктор Стрендж", де постав супротивником Бенедикта Камбербетча. Тому поява такої знаменитості на вулицях Києва не залишилась непоміченою.

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В українському фільмі "Спадок брехні" Скотт Едкінс зіграв роль колишнього шпигуна, який намагається допомогти журналістці викрити злочини міжнародних спецслужб. Бойовик вийшов дуже видовищним, адже проти головного героя фактично повстають найкращі найманці світу, які навіть викрадають його доньку. Як проходили зйомки в Україні та що залишилось за лаштунками "Спадку брехні" – читайте в ексклюзивному інтерв'ю Скотта Едкінса для 24 каналу.

Доброго дня, Скотте! Дякую, що Ви знайшли час у своєму насиченому графіку. Фільм "Спадок брехні" вийшов на великий екран 6 серпня. Чого очікувати українським кіноманам, які тільки збираються переглянути фільм: більше екшну чи шпигунських ігор?

Без сумніву, це шпигунський трилер, який подібний до історій про Джейсона Борна чи Джеймса Бонда. Але, звісно, вам варто очікувати багато екшну, бійок, перестрілок. Водночас фільм вийшов дуже емоційним, адже у центрі подій постають стосунки батька і доньки.

Дивіться трейлер до фільму "Спадок брехні": відео

Які у Вас залишились враження від цього фільму? Яка сцена зі "Спадку брехні" запам'яталась найбільше?

Сцени бійок були найскладнішими. Але насправді я добре пам'ятаю фрагменти, зняті з Онор Кніфсі, яка зіграла мою доньку. Я пам'ятаю це найбільше, бо вона така талановита маленька актриса. Я був зворушений, що вона грає мою донечку, адже у реальному житті я теж є батьком дівчинки. Це була найемоційніша частина зйомок, тому я її дуже добре пам'ятаю.



Скотт Едкінс та Онор Кніфсі / Фото IMDb

Що спільного і відмінного між Вами та героєм у фільмі "Спадок брехні"?

Мій персонаж у фільмі – не дуже хороший батько. У житті я ж вважаю себе сім'янином і чудовим батьком для дітей, роблю все для своєї дружини, сина і доньки. Вони для мене на першому місці.

Насправді у "Спадку брехні" мій персонаж також багато робить для своєї родини. Тільки на початку фільму він егоїстичний, замкнутий у собі, не задоволений собою та своїм минулим.

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Більшість кадрів "Спадку брехні" були зняті у Києві. Як проходили зйомки і які враження у Вас залишились від роботи з режисером Адріаном Болом та українськими акторами?

Адріан – дивовижний, одне задоволення було працювати з ним. Моя робота на зйомках була тісно пов'язана з постановкою бойових сцен, бо я добре знаю, як все працює зсередини. Він чудовий фахівець, розумів характери героїв. Це була відмінна колаборація, ми могли працювати разом, а він не боявся вносити зміни і експериментувати після наших дискусій і доводів своєї точки зору.



Скотт Едкінс та Адріан Бол на зйомках "Спадку брехні" / Фото IMDb

Та і робота з українськими акторами була фантастичною. Юлія Соболь – неймовірна актриса. Також приємно було працювати з прекрасною і талановитою Анною Буткевич, вона така кумедна і чудова.

Українська знімальна команда, загалом, дуже професійна, кожен ідеально виконував і знав свою справу. Ми проробили велику роботу і я провів прекрасно час у Києві. Із задоволенням повернутись туди ще раз.

Робота над "Спадком брехні" була досить насиченою. Чи траплялись випадки, коли Ви говорили: "Стоп! Потрібна пауза"?

Нормально, коли мені говорять: "Скотте, ти не повинен цього робити" або ж "Добре, ми знайдемо когось іншого для цієї сцени" (сміється). Але ж ні, я хочу це сам відзняти. Маю на увазі не сцени з каскадерами, а бійки. Я не хочу, щоб хтось виконував цю роботу замість мене.

Якщо це удари чи сальто, я швидше сам це зроблю, якщо ж ні, то краще обійтись без цих кадрів у фільмі.

Загальновідомо, що ви – професійний спортсмен і можете самі виконувати складні трюки. Ви користуєтесь послугами каскадерів, чи, як Джекі Чан чи Том Круз, виконуєте все самотужки?

Я не можу сказати, що виконую всі трюки сам, тому що це було б брехнею. Щодо Джекі Чана, він створював фільми, які мали неймовірну популярність, і приносили йому стільки прибутку у Китаї. Якщо він отримає травму, пройде місяць, два, а на третій він може повернутись до зйомок і не перейматиметься. Якщо ж зі мною щось трапиться, ми не можемо зупинитись, мусимо продовжувати зйомки. І це справді буде важко зробити із травмою.

Знаєте, я завжди травмуюсь у сценах бійок, адже знімаюсь у всіх епізодах кулачного бою сам. Але якщо мій герой розбиває машину, чи пробиває вікно, я краще довірю цю роботу каскадерам. Тому що бійки в іншому випадку даються складно, зйомки зупиняються.

До прикладу, Том Круз – це інша історія. Його фільми приносять шалені гроші. Тому, коли він стрибне з будівлі і зламає ногу, просто зупиняються всі зйомки і повертаються до них тоді, коли він почуватиметься краще. Ми ж не можемо ставити на паузи фільми, в яких я знімаюсь. Тому я повинен бути відповідальним перед продюсерами і дозволяти каскадерам працювати на знімальному майданчику. Але я намагаюсь робити абсолютно всі сцени, які можу.

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Мабуть, Ви часто отримували травми, якщо граєте у кулачних сценах. Які найнебезпечніші траплялись на зйомках?

У сценах бійки завжди є великий ризик пропустити удар по обличчю, і це частина роботи актора. Це трапляється дуже часто і вже є типовою помилкою. Але все гаразд, це звична травма. Також трапляються і розтягнення м'язів. Проте звинувачувати у цьому когось я не можу.

Насправді я травмую себе більше, аніж мої супротивники (сміється). Але це все частина роботи – дійти до межі свого тіла, і ти займаєшся цим годинами і навіть днями. Так, тіло трохи страждає.



Скотт Едкінс знявся у фільмі "Спадок брехні" / Фото IMDb

Часто Ви постаєте в ролі лиходія. Однак у бойовику "Спадок брехні" граєте захисника і героя. Який образ Вам подобається більше?

Я люблю грати різні ролі, як актор. Не люблю робити одне і те саме весь час. Я би не хотів грати "правильного хлопця", такого собі ковбоя в білому капелюсі, стереотипних героїв. І я думаю, що більшість людей в реальності не є виключно добрими чи поганими, існують напівтони, і не всі вони позитивні.

Люди, які воюють за наші країни, особливо у Збройних Силах, мають всяке за своєю спиною, вони, мабуть, мали багато неприємностей, але повертаються звідти героями. Я думаю, мої герої мають мати якісь межі, бути і антигероями інколи. Я люблю грати лиходіїв, бо люблю ці акторські виклики. І це весело: говорити якісь жахливі речі, мати цікаві діалоги, виходити на перший план.

Я не знаю, як це впливає на мою кар'єру. Я вважаю себе радше актором, аніж зіркою кіно, і люблю грати різні ролі.

Ви вже мали відчуття, що ви вже голлівудська зірка, впізнавана і успішна?

Ні, я все ще чекаю цього. Ти завжди хочеш більше. Колись я зупинюсь і подивлюсь на все зроблене і подумаю: "Вав, це було чудово". Але ще стільки всього треба зробити. Я хотів би опинитись на верхніх щаблях, хочу грати з топовими голлівудськими зірками, у фільмах провідних режисерів. Поки не мав відчуття, що досягнув цього. Та переконаний, що я ще йду до цього.

Ви були вперше в Україні. Чи мали якісь застереження чи боязнь, коли їхали сюди, адже в нас на сході держави і досі війна.

Ні, я не мав жодних застережень. Я спілкувався з продюсерами перед тим, як їхати. Я чудово провів час і залюбки б приїхав ще раз.

Київ – це чудове місто, стільки історії в ньому і красивих будівель. Я отримав насолоду і від міста, і від людей.

Я знаю, що серед українців є багато фанатів Юрія Бойка (персонажа Скотта Едкінса із фільмів "Незаперечний", – 24 канал). А він був з Києва (сміється). Багато людей вважають, що він – росіянин, але насправді Юрій Бойко народився в Україні.

Відверто, я був вражений від знімальної групи, бо всі були професіонали своєї справи і проробили справді хорошу роботу.

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Скотт Едкінс на зйомках "Спадку брехні" / Фото IMDb

Щодо Києва, це чудове місто з красивими будинками і дивовижною статуєю Батьківщини-Мати. Коли я був у готелі, милувався видом на річку. Пам'ятаю, що це було літо, гарні вечори, я мав змогу насолодитись відвідуванням ресторану і поїданням смачних страв. Мені сподобалось!

Що саме Ви куштували в Києві? Пробували національні українські страви, такі як вареники чи борщ?

Я бував тільки в одному ресторані, що був розташований неподалік від готелю. Я куштував ваші національні страви, але не пам'ятаю вже їхніх назв. Було смачно. Куштував і екзотичні продукти, такі як серце, мозок, язик чи щось в тому ж дусі.

Знаю, що на зйомках в Туреччині Ваша дружина, а тоді ще дівчина Ліза, була разом з Вами. Ви навіть освідчились їй у перерві між роботою.

Так, я знімався у фільмі у Стамбулі. Я хотів їй освідчитись вже давно. Взяв із собою перстень, знаючи, що запропоную їй вийти заміж саме тоді. Вона приїхала, бо я тоді не був таким зайнятим на зйомках. Я орендував яхту. Навіть не яхту, гарне судно. Ми пливли вверх по ріці, шаманське, полуниці, шоколад... Я став на одне коліно і освідчився їй. І вона відповіла: "Так"(сміється).

Тоді якраз був захід сонця, ми підплили до ресторану, замовили собі лобстер і повернулись на човен. Після цього вирушили до готелю. Було чудово. Я щасливчик, що вона погодилась.

Це така романтична історія, як у фільмі Голлівуду. Цього разу Ваша дружина і двоє дітей були з вами на зйомках у Києві?

На той час в нас була маленька 1-річна дитина, тому це було складно організувати. Тепер мій син вже доросліший, йому вже 2. Ми тоді не хотіли його вивозити за межі Англії.



Актор Скотт Едкінс з новонародженим сином / Фото Instagram / @thescottadkins

До слова, зйомки "Спадку брехні" проходили у Києві у 2019 році. Майже всі сцени зняли в Україні, а решта – у рідній для Скотта Едкінса Великій Британії.

Якщо чесно, вони не хочуть їхати зі мною на роботу. Я такий зайнятий, завжди в телефонних розмовах, коли є головною зіркою фільму. Це навіть краще, що вони не перебувають біля мене в той час, бо я не маю вільного часу для них. Ми проводимо свята разом, маємо час до і після зйомок стрічок. Але під час створення фільму я хочу побути наодинці і зробити добре свою роботу. На це потрібний час.

Ви маєте особливі сімейні традиції щодо прем'єр? Чи переглядаєте фільми за Вашою участю разом?

У звичайний час – так, ми ходимо з дружиною в кіно, але зараз немає прем'єр фільмів через ситуацію. Тому ми змушені переглядати стрічки по телевізору, коли я отримую копії своїх новинок. Я дивлюсь, як прискіпливий глядач. Мені подобається переглядати стрічки з дружиною на великому телеекрані.



Актор Скотт Едкінс з дружиною Лізою / Фото Getty Images

Ваші рідні пишаються тим, чим Ви займаєтесь? Для них це щось особливе?

Ні, це всього лише робота. Моя дружина ніколи не мала особливого ставлення до цього. Вона не має зіркової хвороби чи чогось подібного навіть у спілкуванні з акторами. Моя 9-річна донька така ж, як дружина.



Скотт Едкінс з донькою Кармел / Фото Instagram / @thescottadkins

А сину поки 2, побачимо, що він скаже. Думаю, йому сподобається, що татко б'ється з іншими людьми у фільмах (сміється). Я вважаю, що це круто. А от дві жінки у моєму житті цим не переймаються.

Ви б хотіли, щоб Ваші діти стали акторами?

Я не хочу нав'язувати їм це. Вони повинні знайти своє призвання. Але якщо це буде те, чим вони захочуть займатись, я це схвалю. Думаю, важливо, аби вони мали мотивацію і горіли цим не тільки задля популярності, багатства чи чогось іншого, а отримували задоволення від гри чи зйомок.

Для мене це було як покликання і я відчував, що повинен цим займатись, без інших варіантів. Якщо це для них буде так само, я їх підтримаю.

Чи є роль, про яку Ви досі мрієте?

Я б хотів зіграти у фільмі про Середньовіччя. З великими мечами, обладунками і красномовними діалогами – це те, що я б дійсно хотів зробити. Ще б хотів зіграти у вестерні, в ролі ковбоя. Це два жанри, в яких би мені хотілось постати. Ще я маю кілька ідей для фільмів, які планую зняти, і я зараз працюю над ними.

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Я вже знявся у комедії, яка вийде на великий екран невдовзі. Не знаю, чи буде вона смішною, чи ні, але я старався зробити її веселою. Я ще не дивився її, сподіваюсь, вона буде смішною. Я отримав стільки задоволення, граючи там. Тому так, хотілось би ще постати у комедіях.

Які свої фільми Ви б порадили подивитись українським глядачам, щоб більше пізнати Скотта Едкінса як актора?

"Помста", мабуть, мій найкращий фільм. "Незаперечний", три частини, всі люблять Юрія Бойка. "Нещасний випадок" – теж хороший фільм. І "Спадок брехні", звісно ж.

Розкажіть, чому варто переглянути "Спадок брехні"?

Цей фільм знятий українцями, більшість сцен створено в Україні, мабуть, 95% стрічки. Ми працювали дуже наполегливо над цим. Це голлівудський фільм, зроблений у вашій державі, тож варто переглянути. Ну, і я в ньому у головній ролі (сміється).

Фільм має чудовий сценарій, багатогранну історію з несподіваними поворотами та інтригами, з характерними стосунками доньки і батька, всякими штучками секретних агентів. Це екшн, який сподобається багатьом.

Тож не пропустіть "Спадок брехні" у кінотеатрах!