Вже 6 серпня на великий екран виходить український трилер "Спадок брехні" з голлівудським актором Скоттом Едкінсом у головній ролі. Наразі автори стрічки презентували україномовний трейлер, який розкрив кілька деталей сюжету.

Зоймки трилеру відбувались у Києві, тому глядачі зможуть побачити відомі туристичні локації столиці. Вокзал, аеропорт "Бориспіль", знаменита бібліотека Вернадського, кладовище старих автобусів, крематорій, Рибальський міст, Батьківщина-мати, Лук'янівське СІЗО – автори фільму "Спадок брехні" зможуть вразити ефектною картинкою.

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"Знімати “Спадок брехні” в Україні було справжнім задоволенням. По-перше, Київ – візуально цікаве місто. Я обожнюю його постмодерністську архітектуру, яка є чудовою локацією для шпигунського трилера. Своєю містичністю та атмосферою андеграунду Київ чимось нагадує Берлін. Першу сцену фільму ми знімали на цвинтарі старих автобусів, який би ідеально вписався навіть у фільм Тарковського. По-друге, мені подобається знімати в Україні через високий рівень місцевих продакшн-компаній, які ми активно залучали до роботи над стрічкою", – поділився враженнями режисер Едріан Бол.

За сюжетом, колишній оперативник МІ-6 Мартін Бакстер вже почав спокійне життя без спецоперацій. Однак головному герою доведеться загадати минуле: до нього звертається журналістка Саша Степанова, яка знайшла докази причетності спецслужб до злочинів. Тому хто, як не колишній агент, може розшифрувати секретні документи та знайти винних.

Вже в українському ролику глядачам стає зрозуміло, що викриття правди про роботу міжнародних спецслужб – це одне із низки завдань Бакстера. Журналістку Сашу викрадуть, тому, за класикою жанру, головний герой буде її рятувати. І це виявиться непросто, адже боротись доведеться з найкращими найманцями.

Дивіться український трейлер до фільму "Спадок брехні": відео

Головні ролі у фільмі "Спадок брехні" виконали: