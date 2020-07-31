Уже 6 августа на большой экран выходит украинский триллер "Наследие лжи" с голливудским актером Скоттом Эдкинсом в главной роли. Сейчас авторы ленты презентовали русскоязычный трейлер, который раскрыл несколько деталей сюжета.

Съемки триллера проходили в Киеве, поэтому зрители смогут увидеть известные туристические локации столицы. Вокзал, аэропорт "Борисполь", знаменитая библиотека Вернадского, кладбище старых автобусов, крематорий, Рыбальский мост, Родина-мать, Лукьяновское СИЗО – авторы фильма "Наследие лжи" смогут поразить эффектной картинкой.

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Снимать “Наследие лжи” в Украине было настоящим удовольствием. Во-первых, Киев – визуально интересный город. Я обожаю его постмодернистскую архитектуру, которая является отличной локацией для шпионского триллера. Своей мистичностью и атмосферой андеграунда Киев чем-то напоминает Берлин. Первую сцену фильма мы снимали на кладбище старых автобусов, который бы идеально вписался даже в фильм Тарковского. Во-вторых, мне нравится снимать в Украине из-за высокого уровеня местных продакшн-компаний, которые мы активно привлекали к работе над лентой", – поделился впечатлениями режиссер Эдриан Бол.

По сюжету, бывший оперативник МИ-6 Мартин Бакстер уже начал спокойную жизнь без спецопераций. Однако главному герою придется вспомнить прошлое: к нему обращается журналистка Саша Степанова, которая нашла доказательства причастности спецслужб к преступлениям. Поэтому кто, как не бывший агент, может расшифровать секретные документы и найти виновных.

Уже в украинском ролике зрителям становится понятно, что разоблачение правды о работе международных спецслужб – это одна из ряда задач Бакстера. Журналистку Сашу похитят, поэтому, по классике жанра, главный герой будет ее спасать. И это окажется непросто, ведь бороться придется с лучшими наемниками.

Смотрите украинский трейлер к фильму "Наследие лжи": видео

Главные роли в фильме "Наследие лжи" исполнили: