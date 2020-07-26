26 июля знаменитый голливудский актер Джейсон Стейтем празднует 53-й день рождения. И, пожалуй, не найдется любителя кино, который бы не знал его имени, ведь зрелищные боевики с его участием любят просматривать миллионы.

В день рождения Джейсона Стейтема 24 канал предлагает просмотреть ленты, которые точно поразят спецэффектами. И хотя сюжеты этих фильмов довольно предсказуемы, все же великолепная игра звездного именинника и его трюки вызовут у вас восторг.

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"Форсаж: Хоббс и Шоу"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,4

Спецагент Люк Хоббс всегда следует своим принципам и однажды упек в тюрьму даже бывшего спецназовца Декарда Шоу. Но миру грозит опасность из-за возможной вирусной атаки, поэтому двум бойцам придется забыть о вражде. И, по классике жанра, будет девушка, которую они должны спасти. Ею станет агент МИ-6 и сестра Шоу, которая во время спецоперации ввела себе в кровь биологическое оружие, способное уничтожить миллионы людей.

Смотрите трейлер к фильму "Форсаж: Хоббс и Шоу": видео

"Мег: Монстр глубины"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 5,6

Этот зрелищный и жуткий экшн отличается от других фильмов Джейсона Стейтема. Все потому, что здесь актер будет бороться не против злодеев, а против гигантских предков акул. Мегалодоны начали нападения на людей и стали поглощать целые корабли. Остановить созданий возьмутся двое друзей.

Смотрите трейлер к фильму "Мег: Монстр глубины": видео

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"Механик: Воскрешение"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 5,7

Это вторая часть фильма о наемном убийце. Артур Бишоп хочет начать тихую жизнь со своей любимой девушкой. Однако это расходится с планами преступников, которые не намерены отпускать одного из лучших наемников. В один день девушку Артура похищают, а главный герой должен выполнить условия прежних работодателей, чтобы ее спасти.

Смотрите трейлер к фильму "Механик: Воскрешение": видео

"Шальная карта"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 5,6

По сюжету, ветеран войны Ник Эскаленте устраивается на работу охранником. Он хочет накопить деньги и переехать в солнечную Италию. Однако поездку ему придется отложить, когда к нему обращается за помощью проститутка Холли. Девушка стала жертвой насилия и боится об этом говорить полиции, поскольку ее обидчик – сын известного гангстера. Наказать насильника берется Ник, который не боится вступить в единоборство с десятками наемников.

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"Профессионал"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 5,6

Главный герой – Дэнни Брайс, который когда-то был наемником элитного класса. И когда мужчина отошел от дел, ему приходит сообщение о судьбе бывшего напарника. Арабский шейх взял в плен друга Дэнни и отпустит только тогда, когда наемник убьет бойцов элитного отряда SAS, которые причастны к смерти его сына. Но оказывается, что Дэнни Брайса подставили и сделали целью номер один. Поэтому ему придется не только спасать напарника, но и самого себя.

Смотрите трейлер к фильму "Профессионал": видео

"Без компромиссов"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,2

Это детективный фильм, в котором Джейсон Стейтем сыграл роль полицейского. По сюжету, в городе орудует маньяк, который выслеживает и убивает правоохранителей. Так он мстит за свой арест в прошлом, к которому был причастен и герой Стейтема – Том Брант.

Смотрите трейлер к фильму "Без компромиссов": видео

"Перевозчик"

Год выхода – 2002

Рейтинг IMDb – 6,8

И, конечно, одним из самых известных боевиков в фильмографии Джейсона Стейтема остается "Перевозчик". Фильм рассказывает о наемнике Фрэнке Мартине, который получает плату за перевозку заказа. Главное его правило – не интересоваться, что именно он доставляет. Но иногда правила Фрэнк нарушает, из-за чего попадает в неприятности.

После выхода первого фильма "Перевозчик" проект получил бешеную популярность. Именно поэтому ленту продлили еще на две части, которые имели не меньший успех.

Смотрите трейлер к фильму "Перевозчик": видео