26 липня знаменитий голлівудський актор Джейсон Стейтем святкує 53-ій день народження. І, мабуть, не знайдеться любителя кіно, який би не знав його імені, адже видовищні бойовики за його участю полюбляють переглядати мільйони.

У день народження Джейсона Стейтема 24 канал пропонує переглянути стрічки, які точно вразять спецефектами. І хоч сюжети цих фільмів досить передбачувані, все ж майстерна гра зіркового іменинника та його трюки таки викличуть у вас захват.

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"Форсаж: Гоббс та Шоу"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,4

Спецагент Люк Гоббс завжди слідує своїм принципам та одного разу запроторив до в'язниці навіть колишнього спецназівця Декарда Шоу. Та світу загрожує небезпека через можливу вірусну атаку, тому двом бійцям доведеться забути про ворожнечу. І, за класикою жанру, буде дівчина, яку вони мають врятувати. Нею стане агентка МІ-6 та сестра Шоу, яка під час спецоперації ввела собі у кров біологічну зброю, здатну знищити мільйони людей.

Дивіться трейлер до фільму "Форсаж: Гоббс та Шоу": відео

"Мег"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 5,6

Цей видовищний і моторошний екшн відрізняється від інших фільмів з доробку Джейсона Стейтема. Все тому, що тут актор буде боротись не проти лиходіїв, а проти гігантських предків акул. Мегалодони почали нападати на людей та поглинати цілі кораблі. Зупинити створіння візьмуться двоє друзів.

Дивіться трейлер до фільму "Мег": відео

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"Механік: Воскресіння"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 5,7

Це друга частина фільму про найманого вбивцю. Артур Бішоп хоче почати тихе життя зі своєю коханою дівчиною. Однак це розходиться з планами злочинців, які не мають наміру відпускати одного з найкращих найманців. В один день дівчину Артура викрадають, а головний герой повинен виконати умови колишніх роботодавців, аби її врятувати.

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"Шалена карта"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 5,6

За сюжетом, ветеран війни Нік Ескаленте влаштовується на роботу охоронцем. Він хоче накопичити гроші та переїхати до сонячної Італії. Однак поїздку йому доведеться відкласти, коли до нього звертається за допомогою повія Голлі. Дівчина стала жертвою насилля та боїться про це говорити поліції, оскільки її кривдник – син відомого гангстера. Покарати насильника береться Нік, який не боїться вступити у двобій з десятками найманців.

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"Професіонал"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 5,6

Головний герой – Денні Брайс, який колись був найманцем елітного класу. Та коли чоловік відійшов від справ, до нього приходить повідомлення про долю колишнього напарника. Арабський шейх взяв у полон друга Денні та відпустить того тільки тоді, коли найманець повбиває бійців елітного загону SAS, які причетні до смерті його сина. Та виявляється, що Денні Брайса підставили і зробили ціллю номер один. Тому йому доведеться не тільки рятувати напарника, але й самого себе.

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"Без компромісів"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 6,2

Це детективний фільм, в якому Джейсон Стейтем зіграв роль поліцейського. За сюжетом, у місті орудує маніяк, який вистежує та вбиває правоохоронців. Так він мстить за свій арешт в минулому, до якого був причетний і герой Стейтема – Том Брант.

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"Перевізник"

Рік виходу – 2002

Рейтинг IMDb – 6,8

І, звісно, одним з найвідоміших бойовиків у фільмографії Джейсона Стейтема залишається "Перевізник". Фільм розповідає про найманця Френка Мартіна, який отримує плату за перевезення замовлення. Головне його правило – не цікавитись, що саме він доправляє. Та інколи правила Френк порушує, через що потрапляє у неприємності.

Після виходу першого фільму "Перевізник" проєкт отримав шалену популярність. Саме тому стрічку продовжили ще на дві частини, які мали не менший успіх.

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