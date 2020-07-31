Стрімінгова платформа Netflix розпочала зйомки нового проєкту. Вперше фільм зніматимуть в Україні, а до столиці зможуть приїхати голлівудські актори Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов.

Про це на телеграм-каналі розповів міністр культури Олександр Ткаченко. Представник уряду зустрівся зі знімальною командою проєкту та поділився першими деталями стрічки Netflix.

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Комедійний бойовик вийде у прокат із назвою The Last Mercenary ("Останній найманець"). Фільм розкаже глядачам про політичні інтриги на державному рівні та курйози, які стаються у гонитві за владою. Наразі відомо, що у проєкті візьмуть участь актор Жан-Клод Ван Дам і французький комік Албан Іванов. Зірка Голлівуду зіграє колишнього агента спецслужб, який змушений приїхати до Франції, оскільки його сина звинувачують у торгівлі зброєю та наркотиками.

Це надзвичайно захопливий проєкт, який дозволяє мені попрацювати у новому жанрі. Я завжди був фанатом Жана-Поля Бельмондо і сподіваюся по-своєму сприймати такі бойовики. Сценарій поєднує всі ці елементи дуже вдало: прекрасна історія з емоціями, великою кількістю екшну та гумору,

– поділився Жан-Клод Ван Дам.

Екранізує історію режисер Девід Шарон. У The Last Mercenary знімуться такі актори:

Жан-Клод Ван Дам

Албан Іванов

Асса Сілла

Самір Декацца



Netflix зніме перший фільм в Україні / Фото Yahoo!

Частину стрічки відзнімуть у Києві. Окрім цього, ще один майданчик розгорнуть у Франції, де відбуватимуться головні події фільму Netflix. За словами Олександра Ткаченка, зйомки вже розпочались і триватимуть до осені.

"Ну що, тепер у українців є ще більше приводів оформити підписку на сервіс. Цікаво ж подивитися, як Україна перетвориться на Францію. А ми разом з Жаном-Клодом тримаємо кулаки, щоб динаміка міжнародних зйомок у нас тільки зростала. Готові зустрічати зарубіжних кінопродюсерів!" – зазначив Олександр Ткаченко.