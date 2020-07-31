Стриминговая платформа Netflix начала съемки нового проекта. Впервые фильм будут снимать в Украине, а в столицу смогут приехать голливудские актеры Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Об этом на телеграмм-канале рассказал министр культуры Александр Ткаченко. Представитель правительства встретился со съемочной командой проекта и поделился первыми деталями ленты Netflix.

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Комедийный боевик выйдет в прокат под названием The Last Mercenary ("Последний наемник"). Фильм расскажет зрителям о политических интригах на государственном уровне и курьезах, которые происходят в погоне за властью. Известно, что в проекте примут участие актер Жан-Клод Ван Дамм и французский комик Албан Иванов. Звезда Голливуда сыграет бывшего агента спецслужб, который вынужден приехать во Францию, поскольку его сына обвиняют в торговле оружием и наркотиками.

Это очень увлекательный проект, который позволяет мне поработать в новом жанре. Я всегда был фанатом Жана-Поля Бельмондо и надеюсь по-своему воспринимать такие боевики. Сценарий объединяет все эти элементы очень удачно: прекрасная история с эмоциями, большим количеством экшна и юмора,

– поделился Ван Дамм.

Экранизирует историю режиссер Дэвид Шарон. В The Last Mercenary снимутся такие актеры:

Ван Дамм

Албан Иванов

Асса Силла

Самир Декацца



Netflix снимет первый фильм в Украине / Фото Yahoo!

Часть ленты снимут в Киеве. Кроме этого, еще одну площадку развернут во Франции, где будут проходить главные события фильма Netflix. По словам Александра Ткаченко, съемки уже начались и продлятся до осени.

"Ну что, теперь у украинцев есть еще больше поводов оформить подписку на сервис. Интересно же посмотреть, как Украина превратится во Францию. А мы вместе с Жаном-Клодом держим кулаки, чтобы динамика международных съемок у нас только росла. Готовые встречать зарубежных кинопродюсеров!" – отметил Александр Ткаченко.