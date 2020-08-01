Після послаблення карантину в Україні відновили роботу кінотеатри. За яких умов працюють заклади і що подивитись у серпні 2020 року – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Фільми серпня 2020

Пандемія коронавірусу вплинула на графік виходу довгоочікуваних стрічок на великий екран. Однак, як повідомляє 24 канал, у серпні на кіноманів очікуватиме чимало новинок, які зможуть вразити спецефектами чи якісною картинкою і сюжетом.

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Увага! Дати запланованих прем'єр та список фільмів для показу можуть змінюватись через ситуацію з пандемією коронавірусу. Тому перед походом у розважальний заклад радимо переконатись, чи кінотеатри працюють у звичному режимі та чи залишились квитки на сеанси, адже зали будуть заповнені на 50%.

"Спадок брехні"

Дата виходу – 6 серпня 2020 року

Жанр – бойовик, трилер

Вікові обмеження: 16+

Це україно-британський фільм, головну роль в якому зіграв голлівудський актор Скотт Едкінс. За сюжетом, колишній агент МІ-6 Мартін Бакстер прилітає до України. Його тихі будні у Великій Британії завершуються, коли журналістка Саша Степанова просить про допомогу. Дівчина дізналась про секретні спецоперації, в яких залучені міжнародні спецслужби. Розкрити справу і врятувати журналістку може тільки Бакстер.

Дивіться трейлер до фільму "Спадок брехні": відео

"Тролі 2: Світове турне"

Дата виходу – 6 серпня 2020 року

Жанр – мультфільм

Вікові обмеження: 0+

Захопливі пригоди тролів повертаються на великий екран. У новій стрічці головні герої виявлять, що насправді не єдині у світі. Існують й інші племена, які мають власний стиль – фанк, кантрі, техно, поп чи рок. Нові пригоди, небезпеки та перешкоди змусять тролів змінити своє світобачення і зазвучати по-новому.

Дивіться трейлер до мультфільму "Тролі 2: Світове турне": відео

"Форпост"

Дата виходу – 13 серпня 2020 року

Жанр – бойовик, військовий, драма

Вікові обмеження: 12+

Стрічка розкаже про війну в Афганістані. Військові облаштували кілька своїх баз в горах. Одну з них керівництво має закрити через дуже невигідне розташування, оскільки там через гірські масиви не видно противника. Водночас покидати базу військові не поспішають: до нападів військові вже звикли, а у Кітінг приїхали новобранці. Однак нова атака відрізнялась від всіх попередніх та може змінити хід війни.

Дивіться трейлер до фільму "Форпост": відео

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"Година диявола"

Дата виходу – 13 серпня 2020 року

Жанр – жахи, трилер

Вікові обмеження: 18+

Для любителів хорорів у кінотеатрах вийде фільм "Година диявола". За сюжетом, Макс має незвичну роботу: він отримує, дохід від трансляції роликів, де начебто займається екзорцизмом. Тут все діє за планом, а чоловік використовує реквізит і трюки акторів. Однак все перетворюється на жахіття, коли в дівчину і справді вселяється нечисть.

Дивіться трейлер до фільму "Година диявола": відео 18+

"Агент Єва"

Дата виходу – 13 серпня 2020 року

Жанр – екшн, трилер, драма, кримінал

Вікові обмеження: 12+

Єва є однією з найуспішніших агенток спецслужб. Вона з легкістю виконує всі завдання керівництва, хоч ніколи й не бачить, хто віддає накази. Коли одна зі спецоперацій йде не за планом, Єва захоче познайомитись із замовниками. А все тому, що на неї відкриють полювання без можливості відійти від справ.

Дивіться трейлер до фільму "Агент Єва": відео

"Східняк"

Дата виходу – 20 серпня 2020 року

Жанр – комедія, пригоди

Вікові обмеження: 0+

"Борода" – невгамовний оптиміст та борець за справедливість. Коли у військових є змога випросити у штабу необхідне спорядження для підрозділу, головний герой першим зголошується на цю місію. У напарники "Борода" бере новачка з позивним "Режисер". І саме ці авантюристи повинні проїхати через блокпости, прифронтові міста і села. Уникнути різних халеп їм не вдасться, тому на глядачів чекає захоплива подорож та курйозні ситуації. Дивіться трейлер до фільму "Східняк": відео

"Толока"

Дата виходу – 20 серпня 2020 року

Жанр – історичний

Вікові обмеження: 12+

Фільм знятий за твором Тараса Шевченка. За сюжетом, у Катерину закохуються троє козаків. Дівчина обіцяє вийти заміж за того, хто визволить із полону її брата. Двоє хлопців помирають, намагаючись виконати умову Катерини. А от третій козак таки зумів звільнити бранця, але виявляється, що насправді хлопець їй не брат, а коханий.

Дивіться трейлер до фільму "Толока": відео

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"Мулан"

Дата виходу – 20 серпня 2020 року

Жанр – фентезі, сімейний

Вікові обмеження: 12+

У розпал війни імператор Китаю видає указ, що один чоловік з кожної сім'ї має йти на фронт. Фа Мулан, яка є найстаршою донькою воїна, вступає в армію замість свого хворого батька. Для цього дівчина переодягається в чоловічий одяг та проходить курс навчання. А вже на полі бою Мулан показує, що легко може захистити не тільки себе, але й побратимів. Дивіться трейлер до фільму "Мулан": відео

"Тесла"

Дата виходу – 20 серпня 2020 року

Жанр – драма, біографічний

Вікові обмеження: 12+

Люди щодня користуються новітніми технологіями, однак часто не знають, хто їх винайшов. Фільм "Тесла" познайомить глядачів з неймовірним інженером, чиї ідеї спершу називали абсурдними і безперспективними. Однак критика інших чи життєві труднощі не змушували Ніколу Теслу зупинятись.

Дивіться трейлер до фільму "Тесла": відео

"Білл і Тед"

Дата виходу – 27 серпня 2020 року

Жанр – фантастика, комедія

Вікові обмеження: 0+

Білл і Тед вже давно не ті безтурботні гульвіси, яких знають глядачі з 1990-их. Тепер чоловіки намагаються бути взірцевими сім'янинами і вже забули про свою місію. Однак прибулець нагадує їм, що всесвіт перебуває під загрозою і врятувати може особлива пісня, яку чоловіки мають написати. Білл і Тед вирушають у захопливу мандрівку в майбутнє, аби віднайти натхнення.

Дивіться трейлер до фільму "Білл і Тед": відео

"Джуді"

Дата виходу – 27 серпня 2020 року

Жанр – біографічна драма, мюзикл

Вікові обмеження: 16+

Чуттєва і емоційна драма розкаже про останні роки життя легендарної співачки Джуді Гарленд. Вона приїжджає до Лондона, щоб упродовж кількох днів дати заплановані концерти. У рамках турне артистка зачаровує музикантів, свариться з менеджерами, згадує минуле та дотепно коментує будь-яку тему. Та естрадна діва перетворюється на люблячу жінку, коли зустрічає Мікі Дінсона. Її спрага до кохання та історія життя надихнули весь світ, а фільм допоміг Рене Зеллвегер завоювати Оскар.

Дивіться трейлер до фільму "Джуді": відео

Умови роботи кінотеатрів у час карантину