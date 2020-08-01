Що подивитись у кінотеатрах: 11 довгоочікуваних стрічок серпня
Після послаблення карантину в Україні відновили роботу кінотеатри. За яких умов працюють заклади і що подивитись у серпні 2020 року – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.
Фільми серпня 2020
Пандемія коронавірусу вплинула на графік виходу довгоочікуваних стрічок на великий екран. Однак, як повідомляє 24 канал, у серпні на кіноманів очікуватиме чимало новинок, які зможуть вразити спецефектами чи якісною картинкою і сюжетом.
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"Спадок брехні"
Дата виходу – 6 серпня 2020 року
Жанр – бойовик, трилер
Вікові обмеження: 16+
Це україно-британський фільм, головну роль в якому зіграв голлівудський актор Скотт Едкінс. За сюжетом, колишній агент МІ-6 Мартін Бакстер прилітає до України. Його тихі будні у Великій Британії завершуються, коли журналістка Саша Степанова просить про допомогу. Дівчина дізналась про секретні спецоперації, в яких залучені міжнародні спецслужби. Розкрити справу і врятувати журналістку може тільки Бакстер.
Дивіться трейлер до фільму "Спадок брехні": відео
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"Тролі 2: Світове турне"
Дата виходу – 6 серпня 2020 року
Жанр – мультфільм
Вікові обмеження: 0+
Захопливі пригоди тролів повертаються на великий екран. У новій стрічці головні герої виявлять, що насправді не єдині у світі. Існують й інші племена, які мають власний стиль – фанк, кантрі, техно, поп чи рок. Нові пригоди, небезпеки та перешкоди змусять тролів змінити своє світобачення і зазвучати по-новому.
Дивіться трейлер до мультфільму "Тролі 2: Світове турне": відео
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"Форпост"
Дата виходу – 13 серпня 2020 року
Жанр – бойовик, військовий, драма
Вікові обмеження: 12+
Стрічка розкаже про війну в Афганістані. Військові облаштували кілька своїх баз в горах. Одну з них керівництво має закрити через дуже невигідне розташування, оскільки там через гірські масиви не видно противника. Водночас покидати базу військові не поспішають: до нападів військові вже звикли, а у Кітінг приїхали новобранці. Однак нова атака відрізнялась від всіх попередніх та може змінити хід війни.
Дивіться трейлер до фільму "Форпост": відео
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"Година диявола"
Дата виходу – 13 серпня 2020 року
Жанр – жахи, трилер
Вікові обмеження: 18+
Для любителів хорорів у кінотеатрах вийде фільм "Година диявола". За сюжетом, Макс має незвичну роботу: він отримує, дохід від трансляції роликів, де начебто займається екзорцизмом. Тут все діє за планом, а чоловік використовує реквізит і трюки акторів. Однак все перетворюється на жахіття, коли в дівчину і справді вселяється нечисть.
Дивіться трейлер до фільму "Година диявола": відео 18+
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"Агент Єва"
Дата виходу – 13 серпня 2020 року
Жанр – екшн, трилер, драма, кримінал
Вікові обмеження: 12+
Єва є однією з найуспішніших агенток спецслужб. Вона з легкістю виконує всі завдання керівництва, хоч ніколи й не бачить, хто віддає накази. Коли одна зі спецоперацій йде не за планом, Єва захоче познайомитись із замовниками. А все тому, що на неї відкриють полювання без можливості відійти від справ.
Дивіться трейлер до фільму "Агент Єва": відео
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"Східняк"
Дата виходу – 20 серпня 2020 року
Жанр – комедія, пригоди
Вікові обмеження: 0+
"Борода" – невгамовний оптиміст та борець за справедливість. Коли у військових є змога випросити у штабу необхідне спорядження для підрозділу, головний герой першим зголошується на цю місію. У напарники "Борода" бере новачка з позивним "Режисер". І саме ці авантюристи повинні проїхати через блокпости, прифронтові міста і села. Уникнути різних халеп їм не вдасться, тому на глядачів чекає захоплива подорож та курйозні ситуації.
Дивіться трейлер до фільму "Східняк": відео
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"Толока"
Дата виходу – 20 серпня 2020 року
Жанр – історичний
Вікові обмеження: 12+
Фільм знятий за твором Тараса Шевченка. За сюжетом, у Катерину закохуються троє козаків. Дівчина обіцяє вийти заміж за того, хто визволить із полону її брата. Двоє хлопців помирають, намагаючись виконати умову Катерини. А от третій козак таки зумів звільнити бранця, але виявляється, що насправді хлопець їй не брат, а коханий.
Дивіться трейлер до фільму "Толока": відео
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"Мулан"
Дата виходу – 20 серпня 2020 року
Жанр – фентезі, сімейний
Вікові обмеження: 12+
У розпал війни імператор Китаю видає указ, що один чоловік з кожної сім'ї має йти на фронт. Фа Мулан, яка є найстаршою донькою воїна, вступає в армію замість свого хворого батька. Для цього дівчина переодягається в чоловічий одяг та проходить курс навчання. А вже на полі бою Мулан показує, що легко може захистити не тільки себе, але й побратимів.
Дивіться трейлер до фільму "Мулан": відео
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"Тесла"
Дата виходу – 20 серпня 2020 року
Жанр – драма, біографічний
Вікові обмеження: 12+
Люди щодня користуються новітніми технологіями, однак часто не знають, хто їх винайшов. Фільм "Тесла" познайомить глядачів з неймовірним інженером, чиї ідеї спершу називали абсурдними і безперспективними. Однак критика інших чи життєві труднощі не змушували Ніколу Теслу зупинятись.
Дивіться трейлер до фільму "Тесла": відео
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"Білл і Тед"
Дата виходу – 27 серпня 2020 року
Жанр – фантастика, комедія
Вікові обмеження: 0+
Білл і Тед вже давно не ті безтурботні гульвіси, яких знають глядачі з 1990-их. Тепер чоловіки намагаються бути взірцевими сім'янинами і вже забули про свою місію. Однак прибулець нагадує їм, що всесвіт перебуває під загрозою і врятувати може особлива пісня, яку чоловіки мають написати. Білл і Тед вирушають у захопливу мандрівку в майбутнє, аби віднайти натхнення.
Дивіться трейлер до фільму "Білл і Тед": відео
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"Джуді"
Дата виходу – 27 серпня 2020 року
Жанр – біографічна драма, мюзикл
Вікові обмеження: 16+
Чуттєва і емоційна драма розкаже про останні роки життя легендарної співачки Джуді Гарленд. Вона приїжджає до Лондона, щоб упродовж кількох днів дати заплановані концерти. У рамках турне артистка зачаровує музикантів, свариться з менеджерами, згадує минуле та дотепно коментує будь-яку тему. Та естрадна діва перетворюється на люблячу жінку, коли зустрічає Мікі Дінсона. Її спрага до кохання та історія життя надихнули весь світ, а фільм допоміг Рене Зеллвегер завоювати Оскар.
Дивіться трейлер до фільму "Джуді": відео
Умови роботи кінотеатрів у час карантину
- На вході у кінотеатр кожен відвідувач проходить температурну перевірку. При цьому варто врахувати соціальну дистанцію в 1,5 метра у черзі до кас чи в кінозал. Для зручності представники кінотеатрів зробили розмітку на підлозі, яка інформує відвідувачів про безпечну відстань між людьми у черзі.
- Щоб уникнути скупчення людей, організатори пропонують купувати квитки онлайн. Перевірка їх здійснюється безконтактно на вході в кінозал.
- У кінотеатрах посилили вентиляцію. У самому кінозалі носити маску не обов'язково, відтак глядачі зможуть насолодитись улюбленими снеками під час сеансів. А от на вході наявність маски обов'язкова.
- Заповнювати зали будуть тільки на 50%, щоб зменшити ризики інфікування. Квитки продають так, щоб під час кіносеансів між глядачами була соціальна дистанція.
- У залі та на вході в кінотеатр встановлені антисептики.