После ослабления карантина в Украине возобновили работу кинотеатры. При каких условиях работают заведения и что посмотреть в августе 2020 года – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Фильмы августа 2020

Пандемия коронавируса повлиял на график выхода долгожданных лент на большой экран. Однако, как сообщает 24 канал, в августе киноманов ожидает немало новинок, которые смогут поразить спецэффектами или качественной картинкой и сюжетом.

Смотрите также Лучшие фильмы 2020 года, которые уже доступны онлайн

Внимание! Даты запланированных премьер и список фильмов для показа могут варьироваться из-за ситуации с пандемией коронавируса. Поэтому перед походом в кино советуем убедиться, что кинотеатры работают в обычном режиме и остались билеты на сеансы, ведь залы будут заполнены на 50%.

"Наследие лжи"

Дата выхода – 6 августа 2020 года

Жанр – боевик, триллер

Возрастные ограничения: 16+

Это украино-британский фильм, главную роль в котором сыграл голливудский актер Скотт Эдкинс. По сюжету, бывший агент МИ-6 Мартин Бакстер прилетает в Украину. Его тихие будни в Великобритании завершаются, когда журналистка Саша Степанова просит о помощи. Девушка узнала о секретных спецоперациях, в которых вовлечены международные спецслужбы. Раскрыть дело и спасти журналистку может только Бакстер.

Смотрите трейлер к фильму "Наследие лжи": видео

Тролли. Мировой тур

Дата выхода – 6 августа 2020 года

Жанр – мультфильм

Возрастные ограничения: 0+

Увлекательные приключения троллей возвращаются на большой экран. В новой ленте главные герои обнаружат, что на самом деле не единственные в мире. Существуют и другие племена, которые имеют собственный стиль – фанк, кантри, техно, поп или рок. Новые приключения, опасности и препятствия заставят троллей изменить свое мировоззрение и зазвучать по-новому.

Смотрите трейлер к мультфильму "Тролли. Мировой тур": видео

"Форпост"

Дата выхода – 13 августа 2020 года

Жанр – боевик, военный, драма

Возрастные ограничения: 12+

Лента расскажет о войне в Афганистане. Военные обустроили несколько баз в горах. Одну из них руководство должно закрыть из-з очень невыгодного расположения, поскольку там за горными массивами не видно противника. В то же время покидать базу военные не спешат: к нападениям военные уже привыкли, а в Китинг приехали новобранцы. Однако новая атака отличалась от всех предыдущих и может изменить ход войны.

Смотрите трейлер к фильму "Форпост": видео

Интересно Фильмы-головоломки от Кристофера Нолана, сюжет которых невозможно предугадать

"Час дьявола"

Дата выхода – 13 августа 2020 года

Жанр – ужасы, триллер

Возрастные ограничения: 18+

Для любителей хороров в кинотеатрах выйдет фильм "час дьявола". По сюжету, у Макса необычная работа: он получает доход от трансляции роликов, где якобы занимается экзорцизмом. Здесь все действует по плану, а мужчина использует реквизит и трюки актеров. Однако все превращается в ужасы, когда в девушку действительно вселяется нечисть.

Смотрите трейлер к фильму "Час дьявола": видео 18+

"Агент Ева"

Дата выхода – 13 августа 2020 года

Жанр – экшн, триллер, драма, криминал

Возрастные ограничения: 12+

Ева является одним из самых успешных агентов спецслужб. Она с легкостью выполняет все задания руководства, хоть никогда и не видит, кто отдает приказы. Когда одна из спецопераций идет не по плану, Ева захочет познакомиться с заказчиками. А все потому, что на нее откроют охоту без возможности отойти от дел.

Смотрите трейлер к фильму "Агент Ева": видео

"Восточник"

Дата выхода – 20 августа 2020 года

Жанр – комедия, приключения

Возрастные ограничения: 0+

"Борода" – неугомонный оптимист и борец за справедливость. Когда у военных есть возможность выпросить у штаба необходимое снаряжение для подразделения, главный герой первым соглашается на эту миссию. В напарники "Борода" берет новичка с позывным "Режиссер". И именно эти авантюристы должны проехать через блокпосты, прифронтовые города и села. Избежать различных неприятностей им не удастся, поэтому зрителей ждет увлекательное путешествие и курьезные ситуации.

Смотрите трейлер к фильму "Восточник": видео

"Толока"

Дата выхода – 20 августа 2020 года

Жанр – исторический

Возрастные ограничения: 12+

Фильм снят по произведению Тараса Шевченко. По сюжету, в Екатерину влюбляются трое казаков. Девушка обещает выйти замуж за того, кто вызволит из плена ее брата. Двое парней умирают, пытаясь выполнить условие Екатерины. А вот третий казак все же сумел освободить пленника, но оказывается, что на самом деле парень ей не брат, а возлюбленный.

Смотрите трейлер к фильму "Толока": видео

Рекомендуем 10 детективных сериалов 2020 года, которые захватят с первой серии

"Мулан"

Дата выхода – 20 августа 2020 года

Жанр – фэнтези, семейный

Возрастные ограничения: 12+

В разгар войны император Китая издает указ, что один человек из каждой семьи должен идти на фронт. Фа Мулан, которая является старшей дочерью воина, вступает в армию вместо своего больного отца. Для этого девушка переодевается в мужскую одежду и проходит курс обучения. А уже на поле боя Мулан показывает, что легко может защитить не только себя, но и собратьев.

Смотрите трейлер к фильму "Мулан": видео

"Тесла"

Дата выхода – 20 августа 2020 года

Жанр – драма, биографический

Возрастные ограничения: 12+

Люди ежедневно пользуются новейшими технологиями, однако часто не знают, кто их изобрел. Фильм "Тесла" познакомит зрителей с невероятным инженером, чьи идеи сначала называли абсурдными и бесперспективными. Однако критика других или жизненные трудности не заставляли Николу Теслу останавливаться.

Смотрите трейлер к фильму "Тесла": видео

"Билл и Тед"

Дата выхода – 27 августа 2020 года

Жанр – фантастика, комедия

Возрастные ограничения: 0+

Билл и Тед уже давно не те беззаботные кутилы, которых знают зрители 90-х. Теперь мужчины стараются быть образцовыми семьянинами и уже забыли о своей миссии. Однако пришелец напоминает им, что вселенная находится под угрозой и спасти может особая песня, которую мужчины должны написать. Билл и Тед отправляются в увлекательное путешествие в будущее, чтобы обрести вдохновение.

Смотрите трейлер к фильму "Билл и Тед": видео

"Джуди"

Дата выхода – 27 августа 2020 года

Жанр – биографическая драма, мюзикл

Возрастные ограничения: 16+

Чувственная и эмоциональная драма расскажет о последних годах жизни легендарной певицы Джуди Гарленд. Она приезжает в Лондон, чтобы в течение нескольких дней дать запланированные концерты. В рамках турне артистка очаровывает музыкантов, ссорится с менеджерами, вспоминает прошлое и остроумно комментирует любую тему. Но эстрадная дива превращается в любящую женщину, когда встречает Мики Динсона. Ее жажда любви и история жизни вдохновили весь мир, а фильм помог Рене Зеллвегер завоевать Оскар.

Смотрите трейлер к фильму "Джуди": видео

Условия работы кинотеатров во время карантина