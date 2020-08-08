6 августа на большой экран вышел украинский фильм "Наследие лжи". Лента приобрела огромную популярность. И все не только из-за потрясающего экшна, который зрители смогут увидеть в кинотеатрах, но и из-за участия в съемках британского красавца Скотта Эдкинса. Журналисты 24 канала пообщались с актером и выведали эксклюзивные детали о новинке кино и личной жизни звезды.

Скотт Эдкинс – один из известных звезд боевиков. Украинские зрители точно знают его по фильмам "Неоспоримый", "Месть", "Ниндзя", "Несчастный случай", "Игры киллеров", "Ликвидаторы" и другие. Снимался Скотт Эдкинс в фильме Marvel "Доктор Стрэндж", где предстал противником Бенедикта Камбербэтча. Поэтому появление такой знаменитости на улицах Киева не осталось незамеченным.

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В украинском фильме "Наследие лжи" Скотт Эдкинс сыграл роль бывшего шпиона, который пытается помочь журналистке разоблачить преступления международных спецслужб. Боевик получился очень зрелищным, ведь против главного героя фактически восстают лучшие наемники мира, которые даже похищают его дочь. Как проходили съемки в Украине и что осталось за кулисами "Наследия лжи" – читайте в эксклюзивном интервью Скотта Эдкинса для 24 канала.

Добрый день, Скотт! Спасибо, что Вы нашли время в своем насыщенном графике. Фильм "Наследие лжи" вышел на большой экран 6 августа. Чего ожидать украинским киноманам, которые только собираются посмотреть фильм: больше экшна или шпионских игр?

Без сомнения, это шпионский триллер, который подобен историям про Джейсона Борна или Джеймса Бонда. Но, конечно, вам стоит ожидать много экшна, драк, перестрелок. В то же время фильм получился очень эмоциональным, ведь в центре событий возникают отношения отца и дочери.

Смотрите трейлер к фильму "Наследие лжи": видео

Какие у Вас остались впечатления от этого фильма? Какая сцена из "Наследия лжи" запомнилась больше всего?

Сцены драк были самыми сложными. Но на самом деле я хорошо помню фрагменты, снятые с Онор Книфси, сыгравшей мою дочь. Я помню это больше всего, потому что она такая талантливая маленькая актриса. Я был тронут, что она играет мою дочь, ведь в реальной жизни я тоже являюсь отцом девочки. Это была наиболее эмоциональная часть съемок, поэтому я ее очень хорошо помню.

Скотт Эдкинс и Онор Книфси / Фото IMDb

Что общего и отличного между Вами и героем в фильме "Наследие лжи"?

Мой персонаж в фильме – не очень хороший отец. В жизни я же считаю себя семьянином и отличным отцом для детей, делаю все для своей жены, сына и дочери. Они для меня на первом месте.

На самом деле в "Наследии лжи" мой персонаж также много делает для своей семьи. Только в начале фильма он эгоистичный, замкнутый в себе, не доволен собой и своим прошлым.

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Большинство кадров "Наследия лжи" были сняты в Киеве. Как проходили съемки и какие впечатления у Вас остались от работы с режиссером Адрианом Болом и украинскими актерами?

Адриан – чудесный, одно удовольствие было работать с ним. Моя работа на съемках была тесно связана с постановкой боевых сцен, ибо я хорошо знаю, как все работает изнутри. Он замечательный специалист, понимал характеры героев. Это была отличная коллаборация, мы могли работать вместе, а он не боялся вносить изменения и экспериментировать после наших дискуссий и доводов своей точки зрения.

Скотт Эдкинс и Адриан Бол на съемках "Наследия лжи" / Фото IMDb

Да и работа с украинскими актерами была фантастической. Юлия Соболь – невероятная актриса. Также приятно было работать с прекрасной и талантливой Анной Буткевич, она такая забавная и замечательная.

Украинская съемочная команда, в целом, очень профессиональная, каждый идеально выполнял и знал свое дело. Мы проделали большую работу и я прекрасно провел время в Киеве. С удовольствием вернусь туда еще раз.

Работа над "Наследием лжи" была весьма насыщенной. Случались случаи, когда Вы говорили: "Стоп! Нужна пауза"?

Нормально, когда мне говорят: "Скотт, ты не должен этого делать" или же "Хорошо, мы найдем кого-то другого для этой сцены" (смеется). Но нет, я хочу это сам отснять. Имею в виду не сцены с каскадерами, а драки. Я не хочу, чтобы кто-то выполнял эту работу вместо меня.

Если это удары или сальто, я быстрее сам это сделаю, если же нет, то лучше обойтись без этих кадров в фильме.

Общеизвестно, что вы – профессиональный спортсмен и можете сами выполнять сложные трюки. Вы пользуетесь услугами каскадеров, или, как Джеки Чан или Том Круз, выполняете все самостоятельно?

Я не могу сказать, что выполняю все трюки сам, потому что это было бы ложью. Насчет Джеки Чана, он создавал фильмы, которые получили невероятную популярность, и приносили ему столько прибыли в Китае. Если он получит травму, пройдет месяц, два, а на третий он может вернуться к съемкам и не будет переживать. Если же со мной что-то случится, мы не можем остановиться, мы должны продолжать съемки. И это действительно будет трудно сделать с травмой.

Знаете, я всегда травмируюсь в сценах драк, ведь снимаюсь во всех эпизодах кулачного боя сам. Но если мой герой разбивает машину, пробивает окно, я лучше доверю эту работу каскадерам. Потому что драки в противном случае даются сложно, съемки останавливаются.

К примеру, Том Круз – это другая история. Его фильмы приносят бешеные деньги. Поэтому, когда он прыгнет со здания и сломает ногу, просто останавливаются все съемки и возвращаются к ним тогда, когда он почувствует себя лучше. Мы же не можем ставить на паузу фильмы, в которых я снимаюсь. Поэтому я должен быть ответственным перед продюсерами и позволять каскадерам работать на съемочной площадке. Но я стараюсь делать абсолютно все сцены, которые могу.

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Наверное, Вы часто получали травмы, если играете в кулачных сценах. Какие самые опасные случались на съемках?

В сценах драк всегда есть большой риск пропустить удар по лицу, и это часть работы актера. Это случается очень часто и является типичной ошибкой. Но все в порядке, это привычная травма. Также случаются и растяжения мышц. Однако обвинять в этом кого-то я не могу.

На самом деле я травмирую себя больше, чем мои противники (смеется). Но это все часть работы – дойти до предела своего тела, и ты занимаешься этим часами и даже днями. Да, тело немного страдает.

Скотт Эдкинс снялся в фильме "Наследие лжи" / Фото IMDb

Часто Вы предстаете в роли злодея. Однако в боевике "Наследие лжи" играете защитника и героя. Какой образ Вам нравится больше?

Я люблю играть разные роли, как актер. Не люблю делать одно и то же все время. Я бы не хотел играть "правильного парня", эдакого ковбоя в белой шляпе, стереотипных героев. И я думаю, что большинство людей в реальности не являются исключительно хорошими или плохими, есть полутона, и не все они положительные.

Люди, которые воюют за наши страны, особенно в Вооруженных Силах, несут всякое за своей спиной, они, видимо, пережили много неприятностей, но возвращаются оттуда героями. Я думаю, мои герои должны иметь какие-то границы, быть и антигероями иногда. Я люблю играть злодеев, потому что люблю эти актерские вызовы. И это весело: говорить какие-то ужасные вещи, проводить интересные диалоги, выходить на первый план.

Я не знаю, как это влияет на мою карьеру. Я считаю себя скорее актером, чем звездой кино, и люблю играть разные роли.

У Вас было ощущение, что вы уже голливудская звезда, узнаваемая и успешная?

Нет, я все еще жду этого. Ты всегда хочешь больше. Когда-то я остановлюсь и посмотрю на все сделанное и подумаю: "Вау, это было прекрасно". Но еще столько всего надо сделать. Я хотел бы оказаться на верхних ступенях, хочу играть с топовыми голливудскими звездами, в фильмах ведущих режиссеров. Пока не было ощущения, что достиг этого. И убежден, что я еще иду к этому.

Вы были впервые в Украине. Были какие-то предостережения или боязнь, когда ехали сюда, ведь у нас на востоке государства до сих пор война.

Нет, не было никаких оговорок. Я общался с продюсерами перед тем, как ехать. Я отлично провел время и охотно бы приехал еще раз.

Киев – это замечательный город, столько истории в нем и красивых зданий. Я получил наслаждение и от города, и от людей.

Я знаю, что среди украинцев есть много фанатов Юрия Бойко (персонажа Скотта Эдкинса из фильмов "Неоспоримый", – 24 канал). А он был из Киева (смеется). Многие люди считают, что он – россиянин, но на самом деле Юрий Бойко родился в Украине.

Откровенно, я был поражен от съемочной группы, потому что все были профессионалы своего дела и проделали действительно хорошую работу.

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Скотт Эдкинс на съемках "Наследия лжи" / Фото IMDb

Относительно Киева, это замечательный город с красивыми домами и удивительной статуей Родины-Матери. Когда я был в отеле, любовался видом на реку. Помню, что это было лето, красивые вечера, у меня была возможность насладиться посещением ресторана и поеданием вкусных блюд. Мне понравилось!

Что именно Вы пробовали в Киеве? Пробовали национальные украинские блюда, такие как вареники или борщ?

Я бывал только в одном ресторане, который был расположен неподалеку от отеля. Я пробовал ваши национальные блюда, но не помню уже их названий. Было вкусно. Пробовал и экзотические продукты, такие как сердце, мозг, язык или что-то в том же духе.

Знаю, что на съемках в Турции Ваша жена, а тогда еще девушка Лиза, была вместе с Вами. Вы даже сделали ей предложение ей в перерыве между работой.

Да, я снимался в фильме в Стамбуле. Я хотел сделать ей предложение уже давно. Взял с собой перстень, зная, что предложу ей выйти замуж именно тогда. Она приехала, потому что я тогда не был так занят на съемках. Я арендовал яхту. Даже не яхту, хорошее судно. Мы плыли вверх по реке, шаманское, клубника, шоколад... Я стал на одно колено и сделал ей предложение. И она ответила: "Да" (смеется).

Тогда как раз был закат, мы подплыли к ресторану, заказали себе лобстеров и вернулись на лодку. После этого отправились в отель. Было здорово. Я счастливчик, что она согласилась.

Это такая романтическая история, как в фильме Голливуда. На этот раз Ваша жена и двое детей были с вами на съемках в Киеве?

К тому времени у нас был маленький 1-летний ребенок, поэтому это было сложно организовать. Теперь мой сын уже постарше, ему уже 2. Мы тогда не хотели его вывозить за пределы Англии.

Актер Скотт Эдкинс с новорожденным сыном / Фото Instagram / @thescottadkins

К слову, съемки "Наследия лжи" проходили в Киеве в 2019 году. Почти все сцены сняли в Украине, а остальные – в родной для Скотта Эдкинса Великобритании.

Если честно, они не хотят ехать со мной на работу. Я так занят, всегда в телефонных разговорах и являюсь главной звездой фильма. Это даже лучше, что они не находятся у меня в то время, потому что у меня нет свободного времени для них. Мы проводим праздники вместе, время до и после съемок лент. Но во время создания фильма я хочу побыть наедине и сделать хорошо свою работу. На это нужно время.

У вас есть особые семейные традиции по поводу премьер? Или просматриваете фильмы с Вашим участием вместе?

В обычное время – да, мы ходим с женой в кино, но сейчас нет премьер фильмов из-за ситуации. Поэтому мы вынуждены просматривать ленты по телевизору, когда я получаю копии своих новинок. Я смотрю, как придирчивый зритель. Мне нравится просматривать ленты с женой на большом телеэкране.

Актер Скотт Эдкинс с женой Лизой / Фото Getty Images

Ваши родные гордятся тем, чем Вы занимаетесь? Для них это что-то особенное?

Нет, это всего лишь работа. Моя жена никогда не имела особого отношения к этому. У нее нет звездной болезни или чего-то подобного даже в общении с актерами. Моя 9-летняя дочь такая же, как жена.

Скотт Эдкинс с дочкой Кармел / Фото Instagram / @thescottadkins

А сыну пока 2, увидим, что он скажет. Думаю, ему понравится, что папа дерется с другими людьми в фильмах (смеется). Я считаю, что это круто. А вот две женщины в моей жизни этим не занимаются.

Вы бы хотели, чтобы Ваши дети стали актерами?

Я не хочу навязывать им это. Они должны найти свое призванне. Но если это будет то, чем они захотят заниматься, я это одобрю. Думаю, важно, чтобы у них была мотивация и они горели этим не только ради известности, богатства или чего-то другого, а получали удовольствие от игры или съемок.

Для меня это было как призвание и я чувствовал, что должен этим заниматься, без других вариантов. Если это для них будет так же, я их поддержу.

Есть ли роль, о которой Вы мечтаете?

Я бы хотел сыграть в фильме о Средневековье. С большими мечами, доспехами и красноречивыми диалогами – это то, что я бы действительно хотел сделать. Еще бы хотел сыграть в вестерне, в роли ковбоя. Это два жанра, в которых бы мне хотелось предстать. Еще у меня есть несколько идей для фильмов, которые планирую снять, и я сейчас работаю над ними.

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Я уже снялся в комедии, которая выйдет на большой экран вскоре. Не знаю, будет она смешной или нет, но я старался сделать ее веселой. Я еще не смотрел ее, надеюсь, она будет смешной. Я получил столько удовольствия, играя там. Поэтому да, хотелось бы еще предстать в комедиях.

Какие свои фильмы Вы бы посоветовали посмотреть украинским зрителям, чтобы больше познать Скотта Эдкинса как актера?

"Месть", пожалуй, мой лучший фильм. "Неоспоримый", три части, все любят Юрия Бойко. "Несчастный случай" – тоже хороший фильм. И "Наследие лжи", конечно же.

Расскажите, почему стоит посмотреть "Наследие лжи"?

Этот фильм снят украинцами, большинство сцен создано в Украине, пожалуй, 95% ленты. Мы работали очень упорно над этим. Это голливудский фильм, сделанный в вашем государстве, поэтому стоит посмотреть. Ну, и я в нем в главной роли (смеется).

У фильма отличный сценарий, многогранную историю с неожиданными поворотами и интригами, с характерными отношениями дочери и отца, всякими штучками секретных агентов. Это экшн, который понравится многим.

Поэтому не пропустите "Наследие лжи" в кинотеатрах!