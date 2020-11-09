Українська телеведуча Катя Осадча приділяє багато часу, вільного від роботи, синові Івану. Днями вона вирушила з ним на прогулянку, а заразом поділилась гарними фото з шанувальниками.

Успішна українська ведуча та зірка "Світського життя" поділилась новими світлинами на своїй інстаграм-сторінці. Катя Осадча часто зізнавалась, що осінь – є її улюбленою порою року, тому вона постійно влаштовує осінні прогулянки або мандрівки.

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За час цієї осені Катя Осадча відвідала Львів, прогулялась яхтою по Дніпру та влаштувала гарну зйомку в неймовірній локації. Днями зіркова матуся вирушила на прогулянку лісом та взяла з собою сина Івана.

Осіння прогулянка Каті Осадчої з сином

На фото українська телеведуча позує на тлі дерев, яких вже розмалювала осінь. Вона вирушила на прогулянку в синіх спортивних штанах, светрі з гольфом та пуховику насиченого та яскравого кольору. Образ доповнювали білі кросівки та блакитна шапка.

Катя зав'язала волосся у низький хвіст. Вона постала вкотре без макіяжу, похизувавшись натуральною вродою. На світлинах зображений і син Іван, щоправда, зіркова матуся досі не показує його обличчя. Тому він обернутий до камери спиною. Іван вдягнутий у синю куртку, джинси та темну шапку.

Прекрасний листопад. Яка ваша улюблена пора року? Я люблю весну й осінь,

– розповіла Катя Осадча.



Катя Осадча на прогулянці з сином / Instagram / @kosadcha

На гарні світлини відреагував зірковий батько Юрій Горбунов: "А тато на танцях! Сумує за вами". Враженнями поділились і шанувальники: "Яка краса!", "Шикарно", "Дуже гарно", "Фото, як картина", – написали в коментарях.



Катя Осадча на прогулянці з сином / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча на прогулянці з сином / Instagram / @kosadcha