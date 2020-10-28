Успішна українська телеведуча Катя Осадча днями влаштувала осінню річкову прогулянку. Заразом зірка продемонструвала спортивний повсякденний образ у зеленому костюмі.

Відома телеведуча та зірка програми "Світське життя" Катя Осадча часто вражає стилем. Вона одягається трендово і на світські заходи, і тоді, коли прогулюється вулицями міста з чоловіком. На сторінці в інстаграмі Катя поділилась новими світлинами.

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Днями Катя Осадча вирушила на осінню прогулянку річкою Дніпро. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим жінка вибралась на природу у вихідний та насолодилась мальовничістю на яхті. Принагідно вона показала відео, на якому зняла Дніпро.

Образ Каті Осадчої

Для прогулянки Катя обрала теплий спортивний костюм м'ятного кольору, адже осінь стає все холоднішою. Його вона поєднала з масивними білими кросівками та зеленою курткою-бомбер. Осінній образ вдало доповнювала жовта шапочка від бренду Mozgi.

Катя зав'язала низький хвіст, щоб волосся не заважало на прогулянці. Також вона вкотре позувала перед камерою без макіяжу, продемонструвавши натуральну вроду.

Осінні річкові прогулянки не менш прекрасні, хіба що купатися холодно. Хоча, бачили сьогодні тих, кого холод не лякав,

– підписала фото Осадча.

Для перегляду фото і відео гортайте праворуч:

А ще спільними сімейними світлинами поділився і ведучий Юрій Горбунов. Він позував у чорних спортивних штанах, шкіряній куртці та чорно-білих кросівках. "Чудова осінь! Ще трохи і тут все покриється кригою! А поки насолоджуємось!" – написав Юрій під фото.