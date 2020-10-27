Перша леді Олена Зеленська відвідала черговий захід. Вона зустрілась з жінками - послами іноземних держав. На зустрічі дружина Володимира Зеленського продемонструвала бездоганний образ.

Сьогодні, 27 жовтня, перша леді Олена Зеленська провела неформальну зустріч з жінками – послами іноземних держав. Світлини, зроблені під час спілкування, Олена опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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На зустріч прибули Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, Посол Аргентини Елена Летісія Тереса Мікусінскі, Посол Канади Лариса Галадза та посли інших країн, зокрема США, Фінляндії, Німеччини, Чорногорії.

Саме Мелінда Сіммос запропонувала проводити такі зустрічі жінок-дипломаток частіше заради тіснішої співпраці та обговорення актуальних тем. На цьому заході Олена Зеленська разом з іншими послами обговорила здебільшого соціальні проблеми. Дипломатки зосередили свою увагу на питаннях гендерної рівності, домашнього насильства й рівності всіх громадян.

Посол Фінляндії в Україні Пяйві Мааріт Лайне надасть допомогу Олені Зеленській у зміні системи шкільного харчування, бо саме Фінляндія є світовим лідером у цьому питанні. А також партнерки допоможуть Олені з розширенням аудіогідів українською мовою в культурних пам'ятках світу.



Олена Зеленська на зустрічі / Instagram / @olenazelenska_official

Образ Олени Зеленської

Перша леді для важливої зустрічі обрала смугасту бордову блузку з білим широким комірцем. Її вона поєднала з темними широкими брюками в тон та доповнила образ бордовим манікюром. Олена Зеленська підкреслила стрункість тонким чорним ремінцем, який закріпила на талії.

Стилісти вклали волосся першої леді легкою хвилею. Образ завершував легкий макіяж. Також Олена Зеленська вдягнула звичайну захисну медичну маску.



Олена Зеленська на зустрічі / Instagram / @olenazelenska_official