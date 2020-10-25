25 жовтня в Україні відбуваються місцеві вибори. Разом з чоловіком свій голос на одній з виборчих дільниць віддала перша леді Олена Зеленська. Для чергового виходу вона обрала комфортний повсякденний образ, вкотре показавши фантастичний смак.

Президентське подружжя вже віддало свої голоси за кандидатів на посаду Київського міського голови та депутатів Київської міської ради. На виборчій дільниці Володимир та Олена Зеленські з'явились у супроводі охоронців. 24 канал покаже, який образ підібрала перша леді України для голосування на місцевих виборах.

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Образ Олени Зеленської

Для публічної появи вона обрала стильний повсякденний образ, у якому почувалась комфортно і впевнено. Олена Зеленська відмовилась від ділового стилю та звичних підборів і показала осінні тренди на собі. Вона одягла теплий пухнастий светр яскравого жовтого кольору, який поєднала з улюбленими чорними штанами палаццо. Довершили образ білі кросівки.

Олена Зеленська зібрала волосся у хвіст, прикрасивши його хустинкою у тон до светра. Вона нанесла ледь помітний денний макіяж, виділивши очі, а з аксесуарів обрала лаконічні сережки.

У сонячний осінній день перша леді прихопила масивні окуляри, а на виборчій дільниці дотрималась карантинних норм – одягла захисну маску.



Олена Зеленська з чоловіком на місцевих виборах / Фото Офіс президента



Олена Зеленська з чоловіком на місцевих виборах / Фото BK



Олена Зеленська з чоловіком на місцевих виборах / Фото BK

Дивіться відео, як проголосували президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська: