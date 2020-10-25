В желтом свитере и трендовых брюках: Елена Зеленская проголосовала на местных выборах
25 октября в Украине проходят местные выборы. Вместе с мужем свой голос на одном из избирательных участков отдала первая леди Елена Зеленская. Для очередного выхода она выбрала комфортный повседневный образ, в который раз показав фантастический вкус.
Президентские супруги уже отдали свои голоса за кандидатов на должность Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета. На избирательном участке Владимир и Елена Зеленские появились в сопровождении охранников. 24 канал покажет, какой образ подобрала первая леди Украины для голосования на местных выборах.
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Образ Елены Зеленской
Для публичного появления она выбрала стильный повседневный образ, в котором чувствовала себя комфортно и уверенно. Елена Зеленская отказалась от делового стиля и привычных каблуков и показала осенние тренды на себе. Она надела теплый пушистый свитер яркого желтого цвета, который соединила с любимыми черными брюками палаццо. Довершили образ белые кроссовки.
Елена Зеленская собрала волосы в хвост, украсив их платочком в тон к свитеру. Она нанесла едва заметный дневной макияж, выделив глаза, а из аксессуаров выбрала лаконичные серьги.
В солнечный осенний день первая леди прихватила массивные очки, а на избирательном участке сдержала карантинных норм – надела защитную маску.
Елена Зеленская с мужем на местных выборах / Фото Офис Президента
Елена Зеленская с мужем на местных выборах / Фото BK
Елена Зеленская с мужем на местных выборах / Фото BK
Смотрите видео, как проголосовали президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская: