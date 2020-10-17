16 октября во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского первая леди Елена Зеленская запустила украиноязычные аудиогиды в трех культурных достопримечательностях Турции. Отныне на украинском "говорят" самый большой дворец страны Долмабахче, музей и парк.

Второй раз за месяц Елена Зеленская совершила официальный визит с мужем Владимиром Зеленским. Вместе они отправились в Турцию для обсуждения взаимоотношений между странами, а первая леди Украины запустила собственную инициативу. Об этом она сообщила на личной странице в Инстаграме.

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Так, при содействии Министерства иностранных дел и дипломатических учрежденияй в Анкаре и Стамбуле, на украинском языке "говорят" три выдающиеся достопримечательности Турции – самый большой дворец Долмабахче, музей под открытым небом Эфес и Национальный парк Гьореме, что в Каппадокии.

Елена Зеленская публично поблагодарила переводчиков, актеров звукозаписи и первую леди Турции Эмине Эрдоган за поддержку инициативы и помощь.

Спасибо первой леди Турции госпоже Эмине Эрдоган за поддержку, а Министерству иностранных дел и Министерству культуры и туризма Турции за содействие и сотрудничество,

– написала Елена Зеленская в публикации.

Она подчеркнула, что будет работать над тем, чтобы в мире стало больше украинских аудиогидов.

Елена Зеленская в Турции / Фото офис Президента

Елена Зеленская в Турции / Фото Instagram / @olenazelenska_official

Фото официального визита Елены Зеленской в Турцию

Елена Зеленская с первой леди Турции / Фото офис Президента

Елена Зеленская в Турции / Фото офис Президента