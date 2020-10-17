16 жовтня під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського перша леді Олена Зеленська запустила україномовні аудіогіди в трьох культурних пам'ятках Туреччини. Відтепер українською "говорять" найбільший палац країни Долмабахче, музей та парк.

Вдруге за місяць Олена Зеленська здійснила офіційний візит з чоловіком Володимиром Зеленським. Разом вони відправились в Туреччину, для обговорення взаємин між країнами, а перша леді України запустила власну ініціативу. Про це вона повідомила на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми Другий офіційний візит за місяць: Олена Зеленська відправилась з чоловіком у Туреччину – фото

Так, за сприяння Міністерства закордонних справ України та дипломатичним установам в Анкарі та Стамбулі, українською мовою "говорять" три видатні пам'ятки Туреччини – найбільший палац Долмабахче, музей просто неба Ефес та Національний парку Гьореме, що у Каппадокії.

Олена Зеленська публічно подякувала перекладачам, акторам звукозапису та першій леді Туреччини Еміне Ердоган за підтримку ініціативи і допомогу.

Дякую першій леді Туреччини пані Еміне Ердоган за підтримку, а Міністерству закордонних справ і Міністерству культури та туризму Туреччини за сприяння і співпрацю,

– написала Олена Зеленська в дописі.

Вона наголосила, що буде працювати над тим, щоб у світі побільшало українських аудіогідів.



Олена Зеленська в Туреччині / Фото Офіс Президента



Олена Зеленська в Туреччині / Фото Instagram / @olenazelenska_official

Фото офіційного візиту Олени Зеленської в Туреччину



Олена Зеленська з першою леді Туреччини / Фото Офіс Президента



Олена Зеленська в Туреччині / Фото Офіс Президента