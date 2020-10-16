Перша леді України Олена Зеленська активно бере участь в політичному житті країни. Вже вдруге за місяць вона супроводжує свого чоловіка – Президента України Володимира Зеленського під час робочих візитів в інші країни. 16 жовтня подружжя прибуло в Туреччину.

Відомо, що глава України проведе в Стамбулі, Туреччина, один день, де обговорить "широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною". Так повідомили на сайті Офісу Президента України. Зокрема, Володимир Зеленський підпише низку двосторонніх документів.

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Після прильоту подружжя Зеленських у Туреччину, їх зустріли та провели до церкви Святого Георгія, де вони спільно з представниками української громади взяли участь у спільній молитві за Україну. Володимир та Олена Зеленські також зустрілись зі Вселенським патріархом Варфоломієм у його резиденції на Фанарі.

Який образ для візиту обрала Зеленська?

Для офіційного візиту Олена Зеленська обрала стильну сукню насиченого синього кольору довжини міді з тонким чорним поясом. Плаття належить її улюблену бренду six brande – саме один з їхніх костюмів Зеленська обрала для візиту у Велику Британію 7 жовтня. Її сьогоднішній look доповнювали чорні туфлі-човники на невеликих підборах, крихітний клатч, а в час пандемії коронавірусу вона замість захисної маски обрала хустку бренду GUNIA біло-блакитного кольору. Стилісти зібрали волосся Олени в низький елегантний пучок, а обличчя підкреслили ніжним макіяжем.