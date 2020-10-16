Первая леди Украины Елена Зеленская активно участвует в политической жизни страны. Уже второй раз за месяц она сопровождает своего мужа – президента Украины Владимира Зеленского во время рабочих визитов в другие страны. 16 октября супруги прибыли в Турцию.

Известно, что глава Украины проведет в Стамбуле, Турция, один день, где обсудит "широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией". Так сообщили на сайте Офиса президента Украины. В частности, Владимир Зеленский подпишет ряд двусторонних документов.

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После прилета супругов Зеленских в Турцию их встретили и провели к церкви Святого Георгия, где они с представителями украинской общины приняли участие в совместной молитве за Украину. Владимир и Елена Зеленские также встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фанаре.

Образ для визита выбрала Зеленская?

Для официального визита Елена Зеленская выбрала стильное платье насыщенного синего цвета длины миди с тонким черным поясом. Платье принадлежит ее любимому бренду six brande – именно один из их костюмов Зеленская выбрала для визита в Великобританию 7 октября. Ее сегодняшний look дополняли черные туфли-лодочки на небольших каблуках, маленький клатч, а во время пандемии коронавируса она вместо защитной маски выбрала платок бренда GUNIA бело-голубого цвета. Стилисты собрали волосы Елены в низкий элегантный пучок, а лицо подчеркнули нежным макияжем.