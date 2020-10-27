Первая леди Елена Зеленская посетила очередное мероприятие. Она встретилась с женщинами - послами иностранных государств. На встрече жена Владимира Зеленского продемонстрировала безупречный образ.

Сегодня, 27 октября, первая леди Елена Зеленская провела неформальную встречу с женщинами – послами иностранных государств. Фотографии, сделанные во время общения, Елена опубликовала на личной странице в инстаграме.

К теме В желтом свитере и трендовых брюках: Елена Зеленская проголосовала на местных выборах

На встречу прибыли посол Великобритании Мелинда Симмонс, посол Аргентины Елена Летисия Тереса Микусински, посол Канады Лариса Галадза и послы других стран, в частности США, Финляндии, Германии, Черногории.

Именно Мелинда Симмос предложила проводить такие встречи женщин-дипломатов чаще ради более тесного сотрудничества и обсуждения актуальных тем. На этом мероприятии Елена Зеленская вместе с другими послами обсудила в основном социальные проблемы. Дипломаты сосредоточили свое внимание на вопросах гендерного равенства, домашнего насилия и равенства всех граждан.

Посол Финляндии в Украине Пяйви Маарит Лайне окажет помощь Елене Зеленской в изменении системы школьного питания, потому что именно Финляндия является мировым лидером в этом вопросе. А также партнеры помогут Елене с расширением аудиогидов на украинском языке в культурных памятниках мира.



Елена Зеленская на встрече / Instagram / @olenazelenska_official

Образ Елены Зеленской

Первая леди для важной встречи выбрала полосатую бордовую блузку с белым широким воротничком. Ее она соединила с темными широкими брюками в тон и дополнила образ бордовым маникюром. Елена Зеленская подчеркнула стройность тонким черным ремешком, который закрепила на талии.

Стилисты уложили волосы первой леди легкой волной. Образ завершал легкий макияж. Также Елена Зеленская надела обычную защитную медицинскую маску.



Елена Зеленская на встрече / Instagram / @olenazelenska_official