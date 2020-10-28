Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая на днях устроила осенью речную прогулку. Заодно звезда продемонстрировала спортивный повседневный образ в зеленом костюме.

Известная телеведущая и звезда программы "Светская жизнь" Катя Осадчая часто поражает стилем. Она одевается трендово и на светские мероприятия, и тогда, когда прогуливается по улицам города с мужем. На странице в инстаграме Катя поделилась новыми фотографиями.

К теме В безупречном образе: Елена Зеленская встретилась с женщинами – послами иностранных государств

На днях Катя Осадчая отправилась на осеннюю прогулку по Днепру. Вместе с мужем Юрием Горбуновым женщина выбралась на природу в выходной и насладилась живописностью на яхте. Попутно она показала видео, на котором сняла Днепр.

Образ Кати Осадчей

Для прогулки Катя выбрала теплый спортивный костюм мятного цвета, ведь осень становится все холоднее. Его она объединила с массивными белыми кроссовками и зеленой курткой-бомбер. Осенний образ удачно дополняла желтая шапочка от бренда Mozgi.

Катя завязала низкий хвост, чтобы волосы не мешали на прогулке. Также она в очередной раз позировала перед камерой без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.

Осенние речные прогулки не менее прекрасны, разве что купаться холодно. Хотя, видели сегодня тех, кого холод не пугал,

– подписала фото Осадчая.

Для просмотра фото и видео листайте вправо:

А еще совместными семейными фотографиями поделился и ведущий Юрий Горбунов. Он позировал в черных спортивных штанах, кожаной куртке и черно-белых кроссовках. "Великолепная осень! Еще немного и здесь все покроется льдом! А пока наслаждаемся!" – написал Юрий под фото.