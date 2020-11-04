Українська телеведуча Катя Осадча насолоджується осінніми днями. Вона не втрачає нагоди прогулятися і навіть на власному подвір'ї влаштовує фотосесії у сонячні дні. Звісно, що привертає увагу і вбрання знаменитості, у якому вона постає перед камерою.

Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова мешкає у заміському будинку. Пара має можливість насолоджуватися свіжим повітрям на власному подвір'ї. Також телеведуча влаштовує там фотосесії. Так, на особистій сторінці в інстаграмі поширила колоритний кадр.

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Катя Осадча позувала біля надзвичайно красивого дерева, з якого вже осипаються листочки, розфарбовані осінніми барвами. Знаменитість позувала, сидячи на зеленій травичці, що була встелена листковим килимом.

Look Каті Осадчої

Для такого мальвоничого кадру зірка обрала сукню чорного кольору з дрібним квітковим принтом. Вбрання зав'язувалося біля шиї, а внизу мало рюші, що додавало йому жіночності. Оскільки погода була досить прохолодною, то Катерина одягнула також чорні колготи, що пасували до сукні. Поєднала look з чорним масивним взуттям.

Не секрет, що Осадча є прихильницею натуральної вроди і не соромиться позувати перед камерою без макіяжу. На цьому фото бачимо Катю саме такою. Волосся вона зібрала у хвіст, який забрала набік. На її обличчі сяє легка усмішка.

Кольори, які хочеться колекціонувати. Люблю жовтий і багряний. А які кольори любите ви?

– написала в дописі ведуча.



Катя Осадча у сукні з квітковим принтом / Instagram / @kosadcha