Украинская телеведущая Катя Осадчая наслаждается осенними днями. Она не упускает случая прогуляться и даже в собственном дворе устраивает фотосессии в солнечные дни. Конечно, привлекает внимание и наряд знаменитости, в котором она предстает перед камерой.

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов живут в загородном доме. Пара имеет возможность наслаждаться свежим воздухом в собственном дворе. Также телеведущая устраивает там фотосессии. Так, на личной странице в инстаграме распространила колоритный кадр.

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Катя Осадчая позировала возле необычайно красивого дерева, с которого уже осыпаются листочки, раскрашенные осенними красками. Знаменитость позировала, сидя на зеленой травке, усыпанной ковром из листьев.

Look Кати Осадчей

Для такого живописного кадра звезда выбрала платье черного цвета с мелким цветочным принтом. Наряд завязывался у шеи, а внизу были рюши, что добавляло ему женственности. Поскольку погода была довольно прохладной, то Екатерина надела также черные колготы, подходящие к платью. Соединила look с черной массивной обувью.

Не секрет, что Осадчая является поклонницей натуральной красоты и не стесняется позировать перед камерой без макияжа. На этом фото видим Катю именно такой. Волосы она собрала в хвост, который забрала набок. На ее лице сияет легкая улыбка.

Цвета, которые хочется коллекционировать. Люблю желтый и багровый. А какие цвета любите вы?

– написала в заметке ведущая.



Катя Осадчая в платье с цветочным принтом / Instagram / @kosadcha