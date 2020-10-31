В новом выпуске программы "Светская жизнь" ведущая Катя Осадчая вместе со звездами украинского шоу-бизнеса появится на презентации книги и сериала о кругосветном путешествии странника Артемия Сурина. Для вечера премьеры она подобрала элегантный образ.

С начала пандемии коронавируса светских мероприятий в Украине и мире уменьшилось. Однако Катя Осадчая всегда знает, о чем рассказать зрителям. Для публичного появления на событие путешественника Артемия Сурина она выбрала роскошный образ и не осталась незамеченной. 24 канал покажет, как выглядела звезда.

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Образ Кати Осадчей

Ведущая появилась в прозрачной блузке с принтом polka-dot и объемными рукавами, которую соединила с белым топом на тонких бретелях и пуговицах. Широкий пояс подчеркнул стройную талию знаменитости. Образ завершили черные классические брюки свободного кроя и замшевые туфли с острым носком на невысоком каблуке.

Look Катя Осадчая дополнила кожаным беретом, не изменяя традиции появляться в "Светской жизни" с головным убором. Она сделала изысканный макияж с акцентом на глаза, ведь карантинных норм придерживалась и надела черную защитную маску. Прическа у ведущей была не менее элегантная, волосы она уложила в голливудские локоны.

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