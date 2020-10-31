У новому випуску програми "Світське життя" ведуча Катя Осадча разом з зірками українського шоу-бізнесу з'явиться на презентації книги та серіалу про навколосвітню подорож мандрівника Артемія Суріна. Для вечора прем'єр вона підібрала елегантний образ.

Від початку пандемії коронавірусу світських заходів в Україні та світі поменшало. Проте Катя Осадча завжди знає, про що розповісти глядачам. Для публічної появи на події мандрівника Артемія Суріна вона обрала розкішний образ і не залишилась непоміченою. 24 канал покаже, як виглядала зірка.

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Образ Каті Осадчої

Ведуча постала у прозорій блузці з принтом polka-dot та об'ємними рукавами, яку поєднала з білим топом на тонких бретелях і ґудзиках. Широкий пояс підкреслив струнку талію знаменитості. Образ довершили чорні класичні штани вільного крою та замшеві туфлі з гострим носком на невисоких підборах.

Look Катя Осадча доповнила шкіряним беретом, не зраджуючи традиції з'являтися у "Світському житті" з головним убором. Вона зробила вишуканий макіяж з акцентом на очі, адже карантинних норм дотрималась і одягнула чорну захисну маску. Зачіску ведуча мала не менш елегантну, вклавши волосся у голлівудські локони.

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