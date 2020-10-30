Зіркове подружжя любить проводити вільний час разом та пізнавати всі куточки України. Так, Катя Осадча та Юрій Горбунов приїхали на вихідні до Львова. Під час сімейного виходу ведуча показала стильний осінній образ для прохолодних днів.

Знаменита родина неабияк активно проводить вільний час удвох. Нещодавно подружжя здійснило мандрівку Трухановим островом, назбирали в лісі грибів, а також навідалися до затопленої церкви у Ржищів, пише 24 канал.

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Нові кадри з романтичної прогулянки у Львові з’явилися на інстаграм-сторінках знаменитостей. Поділившись яскравими кадрами, Осадча також згадала про першу мандрівку до Львова, яку згадує з усмішкою.

Перша наша романтична мандрівка з Юрієм була саме до Львова. Великодня мандрівка з кошиками в багажнику. Саме тоді я дізналась, що таке поливаний понеділок, коли мене у квітні місяці з ніг до голови облили холодною водою,

– згадала Катя Осадча.

Образ Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Для прогулянки зірка обрала бездоганне червоно-чорне пальто в клітинку. Образ доповнювали сині штани. Під низ Катя одягнула чорну водолазку, а осінній look довершила яскравим червоним беретом. Волосся знаменитість розпустила та зробила легкий макіяж з акцентом на очах.

Юрій Горбунов був одягнений у синю куртку, чорні штани, білу сорочку та чорний светр, який доповнював образ.

"Скучили за тобою, Львів", – лаконічно написав телеведучий.

На кадрах помітно, що сім’я щаслива від проведеного разом часу. Закохані знаменитості позували на площі Ринок, неподалік ресторану "Атлас", а також навідалися у "Львівську свічкову мануфактуру".



Катя Осадча приїхала з Юрієм Горбуновим до Львова / Фото з Instagram



Катя Осадча демонструє стильний образ / Фото з Instagram



Катя Осадча та Юрій Горбунов гуляють Львовом / Фото з Instagram



Катя Осадча у стильному образі / Фото з Instagram