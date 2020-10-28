Відома телеведуча Катя Осадча знає, як виглядати стильно. У її гардеробі безліч речей від преміальних брендів, адже зірка не скупиться витрачати тисячі гривень заради модних новинок.

На особистій сторінці в інстаграмі Катя Осадча часто показує буденне життя з чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном. Вона демонструє повсякденні образи під час сімейних прогулянок та влаштовує зйомки у красивому дворі заміського будинку. На новий кадр ведучу надихнув теплий осінній день, у який вона обрала по-справжньому літній look.

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Зірка позувала в образі total white. На ній завужені вкорочені штани, капці, оздоблені камінням, та оверсайз-футболка від знаменитого французького будинку моди Chloé, вбрання від якого обирають зірки зі світовим ім'ям. Її вартість становить 350 євро – понад 11 тисяч гривень.

Катя Осадча зібрала волосся у високий пучок, який прикрасила різнобарвною хустинкою. Вона постала перед 1,6-мільйонною аудиторією без косметики, показавши свою природну красу. Додамо, що поза знімальним майданчиком ведуча фарбується вкрай рідко.

"Танець на честь босих ніг і футболки наприкінці жовтня", – прокоментувала грайливий кадр телезірка.



Катя Осадча у футболці за 11 тисяч гривень / Фото Instagram / @kosadcha