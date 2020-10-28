Известная телеведущая Катя Осадчая знает, как выглядеть стильно. В ее гардеробе множество вещей от премиальных брендов, ведь звезда не скупится тратить тысячи гривен ради модных новинок.

На личной странице в Инстаграме Катя Осадчая часто показывает будничную жизнь с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном. Она демонстрирует повседневные образы во время семейных прогулок и устраивает съемки в красивом дворе загородного дома. На новый кадр ведущую вдохновил теплый осенний день, в который она выбрала по-настоящему летний look.

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Звезда позировала в образе total white. На ней зауженные укороченные брюки, тапочки, украшенные камнями, и оверсайз-футболка от знаменитого французского Дома моды Chloé, наряд от которого выбирают звезды с мировым именем. Ее стоимость составляет 350 евро – более 11 тысяч гривен.

Катя Осадчая собрала волосы в высокий пучок, который украсила разноцветным платочком. Она предстала перед 1,6-миллионной аудиторией без косметики, показав свою естественную красоту. Добавим, что вне съемочной площадки ведущая красится крайне редко.

"Танец в честь босых ног и футболки в конце октября", – прокомментировала игривый кадр телезвезда.

Катя Осадчая в футболке за 11 тысяч гривен / Фото Instagram / @kosadcha